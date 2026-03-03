Στέφανος Μιχαήλ για τις επιθέσεις του Ιράν στην Κύπρο: “Έχω στο σπίτι το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, είμαι φουλ εξοπλισμένος”

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Κύπρος τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς το Ιράν πραγματοποίησε κάποιες επιθέσεις με drones στο έδαφός της, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο γνωστός ηθοποιός, Στέφανος Μιχαήλ, που είναι και έφεδρος καταδρομέας, μίλησε για τις εξελίξεις.

Ο πρωταγωνιστής της «Γης της ελιάς» μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τρίτης (03/03) μετά τις επιθέσεις στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, αναφέροντας ότι είναι σημαντική η βοήθεια της Ελλάδας, ωστόσο ο Στέφανος Μιχαήλ φοβάται μήπως υπάρξει κάποια αντίδραση από την Τουρκία.

«Στη Λεμεσό υπάρχει ένας επιπλέον φόβος. Ο κόσμος έχει περιοριστεί, δεν βγαίνουν πολύ έξω. Εγώ, ως έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι μου τον ατομικό μου φόρτο, έχω το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, τα έχω όλα. Δηλαδή είμαι φουλ εξοπλισμένος. Αν μας καλέσουν, θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Ας το πούμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορεί να ‘ναι μακρινό σενάριο, αλλά όσο μακρινό κι αν είναι, ποτέ δεν ξέρεις», ανέφερε αρχικά ο Στέφανος Μιχαήλ.

«Γενικά είναι περίεργο το κλίμα. Τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα που στέλνει τις φρεγάτες κάτω στην Κύπρο, μαζί με τα F-16. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση», πρόσθεσε.

«Αυτή τη φορά τη νιώθουμε παρούσα και είναι πολύ συγκινητικό. Αν γίνει κάτι, εγώ το μόνο που ανησυχώ είναι επειδή η Ελλάδα έχει στείλει τώρα βοήθεια και είχαμε κάποιες αντιδράσεις από την τουρκική κυβέρνηση. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι που έχω πιο πολύ στο μυαλό μου. Μην έχουμε κάποια αντίδραση από Τουρκία», υπογράμμισε στη συνέχεια ο Στέφανος Μιχαήλ.