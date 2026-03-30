Στέφανος Κωνσταντινίδης: Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο δεν θα ήθελα να συνεργαστώ, με είπε φασίστα και ήρθαμε σε ρήξη

Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο και την τηλεοπτική του συνύπαρξη στην πρωινή ζώνη του Alpha τα προηγούμενα χρόνια μίλησε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Ο γνωστός δημοσιογράφος φιλοξενήθηκε στο The 2Night Show τα μεσάνυχτα της Κυριακής (29/3), αποκαλύπτοντας τον λόγο που ήρθε σε ρήξη μαζί του.

«Ο Ανδρέας την άποψή του θα την πει ό,τι και να γίνει. Θα την πει, αλλά θα την πει σε έναν πολύ μεγάλο χρόνο, γιατί είναι της γενιάς των παρουσιαστών που ήταν one man show και γέμιζε 45 λεπτά χωρίς πλάνα, χωρίς γέφυρες, χωρίς τίποτα, μιλώντας», ξεκίνησε να λέει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Μπορεί σε ένα δευτερόλεπτο -επειδή ξύπνησε έτσι, επειδή γουστάρει, επειδή θέλει να συζητηθεί, επειδή πραγματικά ξύπνησε έτσι- να πατήσει την κόκκινη γραμμή σου. Όταν είσαι μια παρέα -γιατί εμείς, όταν κάνουμε αυτή την τηλεόραση που κάνουμε στα πρωινά, είμαστε μια παρέα- όταν είσαι μια οικογένεια λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά τις κόκκινες γραμμές του άλλου.

Μπορεί να διαφωνείς με τον άλλον, αλλά οι κόκκινες γραμμές είναι κόκκινες γραμμές. Εγώ τότε που έγινε αυτό με τον Ανδρέα, έγινε για έναν λόγο. Έγινε μόνο για τον λόγο ότι μου είπε ότι είμαι φασίστας. Εγώ με τον Ανδρέα λοιπόν, επειδή έχασα τον πατέρα μου και επειδή ο πατέρας μου ήταν αριστερών καταβολών, όπως και ο Ανδρέας, έχουμε συζητήσει άπειρες ώρες για το Πολυτεχνείο, για τη γενιά του Πολυτεχνείου, για τον πατέρα μου που ήταν πραγματικά στη γενιά του Πολυτεχνείου και όλα αυτά. Και ήξερε τι σημαίνει για μένα η λέξη “φασισμός”», εξήγησε στη συνέχεια.

«Λέγοντάς μου, έστω και μεταφορικά, ότι αυτό που λέω είναι φασιστικό, ήταν η κόκκινη γραμμή μου. Δεν του επέτρεψα σε κανέναν και θα έπρεπε να κάνει πίσω ο κάθε Ανδρέας το επόμενο δευτερόλεπτο, αν σέβεται τον Κωνσταντινίδη, 20-30 χρόνια μικρότερο, που όμως επιτρέπεται και επιβάλλεται, αν αγαπά τον εαυτό του, να έχει κόκκινες γραμμές. Η λέξη «φασισμός» για μένα είναι κόκκινη γραμμή», υπογράμμισε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Ο Αντρέας είναι εξαιρετική προσωπικότητα, είναι ένα μυαλό, σε πάει μπροστά. Όμως, ο Ανδρέας στην καθημερινή οικογένεια που κάνεις μαζί του, πάνω στο πάνελ, είναι και απρόβλεπτος. Τον αγαπώ, τον εκτιμώ! Δεν θα πάψω να λέω ότι χάνει την αίσθηση του χρόνου, τοποθετείται οχτώ λεπτά, που δεν μπορεί σε μια πρωινή εκπομπή, και ότι καμιά φορά είναι όπως ξυπνήσει. Αυτό του το ‘χω πει και του ίδιου», σημειώνει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αμέσως μετά.

«Όχι, δεν θα ‘θελα να συνεργαστώ με τον Αντρέα. Θέλω να πάμε να πιούμε τσίπουρα, να γίνει χαμός, να κάνουμε πλάκα. Έφυγα απ’ τη Super Κατερίνα, απ’ τον Alpha, και πήγα την επόμενη χρονιά στο Mega και στην Ελεονώρα. Είχα ψυχανεμιστεί ότι σε αυτή την πρωινή οικογένεια των 220 ημερών τον χρόνο λίγο πατάει ο ένας στις κόκκινες γραμμές του άλλου. κι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω, να γκρινιάζω με τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπώ. Σημαίνει όμως απλά ότι δεν θέλω να είμαι κάθε μέρα μαζί τους», ξεκαθαρίζει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.