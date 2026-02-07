Στεφανί Καπετανίδη: Αντιμετωπίζω την αναγνωρισιμότητα με διακριτικότητα

Η Στεφανί Καπετανίδη έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου με αφορμή το σίριαλ “Να μ’ αγαπάς” του Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η όμορφη ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την αναγνωρισιμότητα αλλά και για το ενδεχόμενο να ακολουθούσε διαφορετική διαδρομή αν ξεκινούσε σήμερα.

Πως διαχειρίζεσαι την αναγνωρισιμότητα και την ανάγκη του κόσμου να σου μιλήσει και να σου εκφράσει την άποψη του;

Αντιμετωπίζω την αναγνωρισιμότητα με διακριτικότητα. Από το 2005 που ξεκίνησα την πορεία μου δεν έχω βιώσει κάτι ακραίο. Ο κόσμος είναι ευγενικός και εγώ προσεγγίζω κάθε κατάσταση με ηρεμία και χαμηλούς τόνους.

Αν ξεκινούσες σήμερα την καριέρα σου, με τη γνώση και τη νοοτροπία που έχεις τώρα, θα επέλεγες ξανά να γίνεις ηθοποιός; Θα έκανες διαφορετικές επιλογές;

Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα η τέχνη θα ήταν πάντα παρούσα στη ζωή μου. Από μικρή μου άρεσε πολύ ο χορός, αν και δεν τον ανέπτυξα όσο θα ήθελα. Πιστεύω πως όποιο μονοπάτι κι αν διάλεγα θα είχε σχέση με την τέχνη. Η τέχνη για μένα είναι το πρώτο πράγμα που χρειάστηκα και συνεχίζει να με καθορίζει.