Σταύρος Ζαλμάς: “Είμαι σε σχέση 16 χρόνια – Αν ζηλέψω, φεύγω την επόμενη μέρα”

Σε μια από τις πιο προσωπικές του εξομολογήσεις, ο Σταύρος Ζαλμάς μίλησε για τη σχέση του που μετρά ήδη 16 χρόνια. Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», ο ηθοποιός μοιράστηκε πώς αντιλαμβάνεται τη συντροφικότητα και ποιο στοιχείο θεωρεί αδιαπραγμάτευτο σε μια σχέση.

«Είμαι σε συντροφική σχέση εδώ και 16 χρόνια. Όταν πάω κάπου, έρχεται και με βρίσκει. Στις σχέσεις τις δικές μου τα έχω λυμένα. Δεν δίνω ποτέ την αφορμή σε σύντροφο να ζηλέψει. Επίσης, αν με κάνουν να ζηλέψω, έχω φύγει την άλλη μέρα το πρωί. Είναι δεδομένη η εμπιστοσύνη κι η αλήθεια. Είναι μια σχέση που τα πάντα λέγονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε μια σχέση που κρατά 16 χρόνια, η εμπιστοσύνη είναι δεδομένη»

Στη συνέχεια, ο Σταύρος Ζαλμάς μίλησε για τη σημασία της σταθερότητας και της ελευθερίας μέσα σε μια σχέση. Όπως είπε, όταν ένας δεσμός αντέχει στο χρόνο, δεν έχει λόγο να απειλείται από την απόσταση ή τις συνθήκες της ζωής.

«Όταν είσαι 16 χρόνια με έναν άνθρωπο, έχεις το δικαίωμα να λείψεις 3 μήνες. Δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Σε μικρές σχέσεις το έχουν εκμεταλλευτεί κάποιοι άνθρωποι, αλλά όταν είσαι 16 χρόνια με έναν άνθρωπο υποτίθεται ότι έχεις χτίσει γερά θεμέλια. Διαφορετικά είναι μια σχέση για να μην είσαι απλά μόνος σου», σημείωσε ο ηθοποιός.

Σταύρος Ζαλμάς

