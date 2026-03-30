Σταύρος Σβήγκος: Στο σπίτι που έμενα μόνος μου είχα τους μισούς τοίχους μαύρους, τώρα δεν επιτρέπεται

Καλεσμένος στο “Πρωίαν σε Είδον” ήταν νωρίτερα σήμερα (30/3) ο Σταύρος Σβήγκος, με αφορμή τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά της ΕΡΤ “Από Ήλιο σε Ήλιο”. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη συντροφικότητα, τον γιο του, Μιχαήλ-Άγγελο, και τις παλιές συνήθειες που κλήθηκε να αφήσει πίσω του, όταν ήρθε στη ζωή του η πατρότητα.

«Το σπίτι τώρα το φτιάχνω ακόμη. Έχω ένα σύνδρομο. Σε όσα σπίτια έμενα, τους τελευταίους τρεις μήνες ήταν έτσι όπως τα ‘θελα, και μετά έφευγα. Το φτιάχνω λίγο αργά, ρε παιδί μου,. λόγω της καθημερινότητας και τα λοιπά. Τώρα, επειδή το φτιάχνουμε δύο άνθρωποι, είναι πολύ ωραίο, μ’ αρέσει η ενέργειά του αρχικά», παραδέχεται ο Σταύρος Σβήγκος στην αρχή της συνέντευξης.

«Στο σπίτι που έμενα μόνος μου είχα τους μισούς τοίχους μαύρους. Το σαλόνι μου ήταν το μισό μαύρο, το μισό άσπρο. Αναλόγως τη διάθεση είχα. Ήμουν χαρούμενος; Καθόμουνα στο μαύρο για να το “ασπρίσω”. Ήμουνα χάλια; Πήγαινα στο άσπρο για να… ασπρίσω εγώ. Τώρα δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται», εξομολογείται χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

«Καθένας ζει στον δικό του κόσμο, να το πούμε έτσι, και στο περιβάλλον του. Αν παραπονεθώ εγώ, που έχω κάθε μέρα φαγητό για μένα και για την οικογένειά μου, το θεωρώ άδικο για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την ευκολία.

Πάντα ψάχνω τη χαρά. Έχω πολλά mindsets στη ζωή μου. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι, ακόμα και σε μία ομάδα να είμαστε τώρα εμείς εδώ και να μας ενοχλεί ο ένας, αν δεν δώσουμε σημασία και του δείξουμε το φωτεινό παράδειγμα, θέλει δε θέλει αναγκαστικά ή θα ενσωματωθεί και θα ‘ρθει κι αυτός απ’ την φωτεινή πλευρά ή θα απομονωθεί και θα ‘ναι μόνος του», σημειώνει ο Σταύρος Σβήγκος.

«Έχω βρει πια την ψυχραιμία μου. Πλέον δεν μπορώ να επηρεάζομαι από αρνητικά πράγματα, μ’ αρέσει, έχω την ησυχία μέσα μου. Θεωρώ πως έχω βρει τον τρόπο που θέλω να ζω, έτσι όπως θέλω να ζω», δηλώνει ο Σταύρος Σβήγκος.