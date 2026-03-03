Σταύρος Σβήγκος: Όταν έγινα πατέρας αποκωδικοποίησα την έκφραση “Όταν γίνεις γονιός θα καταλάβεις”

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στην Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε ο Σταύρος Σβήγκος το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου. Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη στιγμή που έγινε πατέρας και για το συναίσθημα που δεν συγκρίνεται με καμία προηγούμενη εμπειρία ζωής.

«Είναι ένα υπέροχο πράγμα που έρχεται. Φοβερό, τρομακτικό ταυτόχρονα. Εκεί αποκωδικοποίησα την έκφραση το ότι “όταν θα κάνεις παιδί θα καταλάβεις” που λένε οι άλλοι που έχουν παιδιά. Είναι ότι σε μία ηλικία που έχουμε ζήσει όλη την γκάμα των συναισθημάτων, ξαφνικά έρχεται ένα καινούργιο συναίσθημα που δεν το έχεις βιώσει.

Και λες “ωχ, τι είν’ αυτό τώρα; Γιατί εγώ γι’ αυτό το πλασματάκι πεθαίνω;”. Ή το εγώ μου τελειώνει. Τελειώνουν όλα αυτά, πάνε πίσω. Και αποκλειστικός μου στόχος και η προτεραιότητα είναι αυτό», είπε αρχικά ο Σταύρος Σβήγκος.

Και πρόσθεσε: «Δένεσαι με το καλημέρα, είσαι ήδη δεμένος. Απλά ίσως δεν το ‘χεις αντιληφθεί επειδή δεν το ‘χεις δει ακόμη, αλλά το νιώθεις. Όπως και ο μπαμπάς του παιδιού το ίδιο βιώνει. Και ας μην το κυοφορεί ο ίδιος. Αν τον ενδιαφέρει έτσι και αν το έχει κατανοήσει τι πάει να κάνει… γενικά μιλάω… Η πατρότητα και μητρότητα ίσον ένα. Αν είσαι ένας άνθρωπος που έχεις καταλάβει τι πας να κάνεις και είσαι δοσμένος σε αυτό. Και μέσα σου τα έχεις βρει με τον εαυτό σου».