Σταύρος Νικολαϊδης: Ήταν σοκ η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου, έφυγε πολύ νέα

Καλεσμένος στο «The 2night Show» ήταν ο Σταύρος Νικολαϊδης το βράδυ της Τρίτης. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για τα Εγκλήματα, αλλά και την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου.

«Με ακολουθούν ακόμα τα Εγκλήματα γιατί είναι μέσα στις πέντε πιο πετυχημένες της ελληνικής τηλεόρασης», είπε αρχικά ο Σταύρος Νικολαϊδης.

Ο Σταύρος Νικολαϊδης είπε στη συνέχεια: «Δυστυχώς οι άνθρωποι της δουλειάς μας κατηγοριοποιούν και μας ταμπελοποιούν, όχι ο κόσμος. Επειδή παίζουν σε επανάληψη, δεν μας σκέφτονται σε άλλους ρόλους. Τα αγαπάω τα Εγκλήματα, είναι η σειρά που με διατηρεί στη μνήμη του κόσμου».

Για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου, ο Σταύρος Νικολαϊδης είπε: «Η Καίτη ήταν πολύ νέα. Ήταν σοκ για εμάς. Ήταν η πρώτη της γενιάς που “έφυγε”».