Σταύρος Νικολαΐδης για το θέατρο: Εμείς μεταξύ μας ξέρουμε τι έχει κάνει για να ανέβει ο καθένας

THESTIVAL TEAM

Θέση στη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τα όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια του ελληνικού θεάτρου, κλήθηκε να πάρει ο ηθοποιός Σταύρος Νικολαΐδης. Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha, απάντησε με νόημα και άφησε αιχμές, για τα όσα γίνονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αρχικά, ερωτώμενος για το θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου, έχοντας δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο, ο Σταύρος Νικολαΐδης απάντησε: «Την άμεση απώλεια την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μαζί σου. Αγαπούσα την Καίτη, ήταν κομμάτι της νιότης μου, της ζωής μου, της καριέρας μου».

Για τη δήλωση «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», με αφορμή το τσακωμό Μουτίδου – Γκλέτσου, σχολίασε: «Αυτά είναι περισσότερα για τον κόσμο. Εμείς μεταξύ μας ξέρουμε τι κάνει ο καθένας, τι έχει κάνει για να ανέβει ο καθένας…»

Στη συνέχεια ερωτώμενος για τον Πέτρο Φιλιππίδη, είπε: «Ο Πέτρος για εμένα είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, συμπαθής άνθρωπος αλλά δεν είχα δουλέψει ποτέ μαζί του».

«Δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι το θέατρο, πως να το κάνουμε, δεν το δέχομαι» είχε πει προ ημερών ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

