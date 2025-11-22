MENOY

Σταύρος Νικολαϊδης για Φιλιππίδη: Ήταν τιμή μου που ήρθε και μας είδε, χάρηκα πολύ

|
THESTIVAL TEAM

Τη θεατρική παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» παρακολούθησε ο Πέτρος Φιλιππίδης, με την Άρια Καλύβα να δίνει όλο το ρεπορτάζ στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Στον αέρα της εκπομπής, μάλιστα, βγήκε και ο Σταύρος Νικολαϊδης, ο οποίος μίλησε για τη συνάντησή του με τον ηθοποιό.

«Είναι λογικό να είναι ταλαιπωρημένος. Κατά τ’ άλλα, πολύ γλυκός, ήρεμος. Εγώ στην αρχή δεν τον γνώρισα, γιατί ήμουν μακριά. Είδα ότι χαιρετούσαν κάποιον οι συνάδελφοί μου και πήγα κοντά, γιατί είμαι… και περίεργος, να δω ποιον αγκαλιάζουν και φιλάνε. Μιλήσαμε κυρίως για την παράσταση.

Ο Πέτρος είναι ένας τεράστιος ηθοποιός, τον θεωρώ πολύ σπουδαίο και ήταν τιμή μου που ήρθε και μας είδε. Χάρηκα που τον είδα, δεν έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί του. Για όλα τα άλλα δεν θα πάρω καμία θέση, έχει μιλήσει η δικαιοσύνη. Εμένα πάντα μου ήταν συμπαθής», είπε ο Σταύρος Νικολαϊδης.

