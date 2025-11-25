Στάθης Σχίζας: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας του πατέρα του – “Είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και δέκα χρόνια”

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας του, αλλά και για την κόρη που απέκτησε σε νεαρή ηλικία, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος συνάντησε τον Κωνσταντίνο Μίχο στο νέο επεισόδιο στο κανάλι του στο Youtube.

«Ο πατέρας μου είναι ανάπηρος. Για τη μητέρα μου ήταν πολύ δύσκολο να ζει με έναν άνθρωπο που είναι κατάκοιτος. Ο πατέρας μου είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και δέκα χρόνια. Ο πατέρας μου είχε τη νόσο του Πάρκινσον, αλλά όχι με το σύμπτωμα που τρέμεις, αλλά με αυτό που παραλύεις. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι ξαπλωμένος όλη την ώρα», είπε αρχικά ο Στάθης Σχίζας.

Και συνέχισε: «Η μητέρα μου το έχει πάρει όλο πάνω της. Παρόλο που της έχουμε πει να βάλουμε άνθρωπο να τον φροντίζει, δεν θέλει με τίποτα. Η μητέρα μου είναι ζευγάρι με τον πατέρα μου από τα 14 και σήμερα είναι 73».

«Με την κόρη μου έχουμε συνέχεια επικοινωνία, μιλάμε όλη την ώρα στο τηλέφωνο. Πηγαίνω και τη βλέπω κάθε μέρα, είναι πολύ σπάνιο να κάνω να τη δω δύο μέρες. Με τη μητέρα της κόρης μου δεν έχουμε παντρευτεί. Έμεινε έγκυος και κρατήσαμε το παιδί. Στο παρελθόν έχουμε περάσει εντάσεις αλλά τώρα έχουμε άριστη σχέση», σημείωσε ολοκληρώνοντας ο Στάθης Σχίζας.