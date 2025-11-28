MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Στάθης Σχίζας για Ιωάννα Τούνη: Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή οι κατηγορούμενοι για το revenge porn

|
THESTIVAL TEAM

Ο Στάθης Σχίζας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Ευχήθηκε οι κατηγορούμενοι να καταδικαστούν και να πληρώσουν το τίμημα της παράνομης πράξης τους.

«Δεν έχω συζητήσει καθόλου για την υπόθεση. Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι άντρας αλλά επειδή είμαι άνθρωπος» είπε με έντονο τόνο ο πρώην παίκτης του Survivor.Υπενθυμίζεται πως Στάθης Σχίζας και Ιωάννα Τούνη διατηρούν φιλικές σχέσεις και μάλιστα το καλοκαίρι υπήρξαν δημοσιεύματα που τους ήθελαν ζευγάρι. Οι δυο τους τα διέψευσαν.

Το πρωί της Παρασκευής (28-11-2025) η Ιωάννα Τούνη και πάλι στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn με θύμα την ίδια και κατηγορούμενους δύο άντρες. Μπροστά στις κάμερες ξέσπασε σε δάκρυα, έντονα συναισθηματικά φορτισμένη.

Ανάμεσα σε εκείνους που περιμένουν να γίνει και να ολοκληρωθεί η δίκη και ο Στάθης Σχίζας.

Στάθης Σχίζας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σπείρα έκανε επάγγελμα τις διαρρήξεις σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα – Πώς δρούσε

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 λεπτά πριν

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη και η επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων – “Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Έρευνα κατά του προσωπάρχη του Ζελένσκι – Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία

ΧΑΛΑΡΑ 20 ώρες πριν

Καβάλα: Η Φρίντα Κάλο από… κερί στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Βελόπουλος: Κάποιο αόρατο χέρι αρχίζει να κάνει παρεμβάσεις στη δίκη για το βιντεολυπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

MEDIA NEWS 56 λεπτά πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: “Έχουμε πει πολλά, τα αφήνω πίσω” – Κατερίνα Καινούργιου: “Μπορεί να είναι κακές στιγμές και των δύο”