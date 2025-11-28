Στάθης Σχίζας για Ιωάννα Τούνη: Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή οι κατηγορούμενοι για το revenge porn

Ο Στάθης Σχίζας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Ευχήθηκε οι κατηγορούμενοι να καταδικαστούν και να πληρώσουν το τίμημα της παράνομης πράξης τους.

«Δεν έχω συζητήσει καθόλου για την υπόθεση. Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι άντρας αλλά επειδή είμαι άνθρωπος» είπε με έντονο τόνο ο πρώην παίκτης του Survivor.Υπενθυμίζεται πως Στάθης Σχίζας και Ιωάννα Τούνη διατηρούν φιλικές σχέσεις και μάλιστα το καλοκαίρι υπήρξαν δημοσιεύματα που τους ήθελαν ζευγάρι. Οι δυο τους τα διέψευσαν.

Το πρωί της Παρασκευής (28-11-2025) η Ιωάννα Τούνη και πάλι στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn με θύμα την ίδια και κατηγορούμενους δύο άντρες. Μπροστά στις κάμερες ξέσπασε σε δάκρυα, έντονα συναισθηματικά φορτισμένη.

Ανάμεσα σε εκείνους που περιμένουν να γίνει και να ολοκληρωθεί η δίκη και ο Στάθης Σχίζας.