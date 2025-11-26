Στάθης Σχίζας για Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία

Για την προσωπική του ζωή και τις σχέσεις του που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας μίλησε ο Στάθης Σχίζας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν διατηρεί καμία επαφή με την πρώην σύντροφό του, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Παράλληλα, σχολίασε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν το περασμένο καλοκαίρι να βγαίνει με την Ιωάννα Τούνη.

Μιλώντας στον Κωνσταντίνο Μίχο στο κανάλι του στο YouTube και αναφερόμενος στη σχέση του με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ο Στάθης Σχίζας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία μεταξύ τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λογικό να ψάχνουν στην Google για μένα και την Αλεξάνδρα. Τόσα χρόνια… Τι επαφή να έχουμε; Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία».

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για όσα ακούστηκαν γύρω από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι παραπάνω, αλλά δεν του κάνει εντύπωση ένα ενδεχόμενο ειδύλλιο. «Είναι ταιριαστοί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου. Για να το λες (θα είναι μαζί). Μπορεί να είναι φίλοι, ξέρω εγώ. Πολλοί ξεκινάνε ως φίλοι», είπε.

Όταν η κουβέντα στράφηκε στις φήμες που κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι περί σχέσης με την Ιωάννα Τούνη, μετά τα στιγμιότυπα που τους έδειχναν να περπατούν χέρι χέρι στη Μύκονο, ο Στάθης Σχίζας ήταν απόλυτος και απέρριψε κάθε σχετικό σενάριο. «Χαζομάρες. Δεν είχε θέματα το καλοκαίρι. Δημιούργησαν κάτι για έναν μήνα, άνευ λόγου. Μπράβο της (για τη νέα σχέση της)», ανέφερε.

Τέλος, αποκάλυψε ότι δεν βρίσκεται σε φάση που να σκέφτεται τον γάμο, εκφράζοντας έναν γενικότερο προβληματισμό για τις σχέσεις στη σύγχρονη εποχή. «Δεν νομίζω να με δείτε γαμπρό. Κακή εποχή. Είμαι απογοητευμένος γενικά από την κουλτούρα και τη φιλοσοφία αυτής της εποχής», σημείωσε.