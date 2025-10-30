MENOY

LIFESTYLE

Σταμούλης για τον θάνατο του γιου του: “Αυτό που συνέβη είναι κάτι αδιανόητο – Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς εκτός αν το έχει ζήσει”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Οδυσσέας Σταμούλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα. Ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τον θάνατο του γιου του, ο οποίος πνίγηκε το καλοκαίρι του 2023.

«Αυτό που συνέβη είναι κάτι αδιανόητο, δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος τι λέμε, εκτός αν το έχει ζήσει. Είμαστε μία ειδική κατηγορία πόνου. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά, ακόμα και για το τι έγινε στο μαιευτήριο ή την πρώτη μέρα στο σχολείο. Εγώ βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου διότι πριν από χρόνια όταν το πήγαινα σε έναν παιδότοπο για να παίξει και περίμενα να τελειώσει, η τηλεόραση έπαιζε μία εκπομπή που παρουσίαζες. Μόνο που σε βλέπω δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Ό,τι και να μου πεις αυτό σκέφτομαι», σημείωσε ο Οδυσσέας Σταμούλης.

Οδυσσέας Σταμούλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

