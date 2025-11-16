Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο της μητέρας του: “Πέθανε στα 92 της, ήταν μαχήτρια της ζωής και καλό παιδί”

Σε ηλικία 92 ετών πέθανε η μητέρα του Σταμάτη Κραουνάκη, με τον συνθέτη να μιλάει για εκείνη, περιγράφοντάς την ως μια «μαχήτρια της ζωής» και ένα «καλό παιδί».

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο συνθέτης μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας τη μητέρα του γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ο πιο δικός μας άγγελος φτεροκοπάει».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στην απώλειά της, εξηγώντας πως ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Τη βλέπω να χορεύει σουίνγκ με τον μπαμπά πάνω. Δεν έπεσα στα τάρταρα. Τη ζήσαμε τη μανούλα μέχρι το τέλος, εδώ άφησε την τελευταία της ανάσα στα 92 -μακάρι να φτάσουμε και εμείς τόσο. Ήταν αγωνίστρια και μαχήτρια της ζωής και αυτοδημιούργητη και καλό παιδί, όπως και ο μπαμπάς μου», είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στους εκλιπόντες γονείς του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο πρόσωπό τους και πρόσθεσε για τη σχέση τους: «Είχα δύο γονείς πολύ αστέρια και ερωτευμένοι ήταν και τρελοί και χιούμορ έκαναν και πάρτι. Έχω μεγάλη χαρά για τους δύο γονείς μου, αυτή ήταν μεγάλη κληρονομιά».

