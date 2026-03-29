Σταμάτης Κραουνάκης για Μαρινέλλα: Δεν ήθελε να το πει αυτό η ίδια για τον εαυτό της

Στις “Εξελίξεις τώρα” με την Αναστασία Γιάμαλη μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, το απόγευμα της Κυριακής, για την Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες σε ηλικία 87 ετών.

Ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης μίλησε από καρδιάς για την μακρόχρονη προσωπική του σχέση με την αείμνηστη ερμηνεύτρια ενώ εστίασε και σε ένα στοιχείο που τον κέρδισε πλήρως σ’ εκείνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σταμάτης Κραουνάκης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “στις “Μέλισσες” της ΕΡΤ συναντήθηκα με την Μαρινέλλα, ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι που της έγραφα… ιδιαίτερα συγκινητική, ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Ένας πολύ πλούσιος στην καρδιά του, χορτασμένος, άνθρωπος. Έχει σημασία στη σημερινή μας κουβέντα να πω ένα πραγματάκι που δείχνει τον χαρακτήρα της”.

“Της είχα γράψει το τραγούδι της Μαρίκας Σουέζ που έλεγε ο στίχος, ό,τι λέει η ίδια για τον εαυτό της, “είμαι θεά”. Μου λέει “αγάπη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πω, να το λένε οι άλλοι”. Δεν ήθελε να το πει η ίδια για τον εαυτό της. Το κάναμε ως διάλογο με τους άλλους ηθοποιούς, ένα εξαιρετικό καστ και απαντούσε ο θίασος “είσαι θεά”. Σ’ αυτόν τον διάλογο, ας πούμε, κράτησε ένα τελευταίο σαρκαστικό”.

“Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ένα βαθιά θρησκευόμενο πρόσωπο και αυτό ήταν η Μαρινέλλα, εκτός από τεράστια τεχνίτρια. Ό,τι και να έκανα, ό,τι καινοτομία και να έφερνε – γιατί άλλαξε τη νύχτα – στο βάθος το λαρύγγι της ήταν η περιουσία της. Εκεί ήξερε τον τρόπο να συγκεντρώνεται και να είναι εξαιρετικά ακριβής, ανησυχητικά καμιά φορά” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Σταμάτης Κραουνάκης για τη Μαρινέλλα στις “Εξελίξεις τώρα” του Μεγάλου Καναλιού.