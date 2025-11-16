Σταμάτης Κρανουνάκης: Τον έχω φάει τον Θεό μου, τον έχω καταπιεί, είναι μέσα μου

Ο Σταμάτης Κραουνάκης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Τσόλκα και την κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” που προβλήθηκε την Κυριακή στο πρόγραμμα του OPEN.

Μέσα σε όλα, δε, ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης μίλησε για τη σύνδεση που έχει με τη θρησκεία και τον Θεό καθώς και για την πρόσφατη απώλεια της αγαπημένης του μητέρας σε ηλικία 92 ετών.

Ειδικότερα, ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τον έχω φάει τον Θεό μου, τον έχω καταπιεί, είναι μέσα μου. Τον κουβαλάω μες στην ψυχή μου και τον ρωτάω, κάνω και κουβέντα”.

“Βλέπω την μητέρα μου να χορεύει swing με τον μπαμπά μου “πάνω”. Δεν έπεσα στα τάρταρα. Την ζήσαμε την μανούλα μέχρι τέλους, εδώ άφησε την ανάσα της την τελευταία. 92 χρονών, μακάρι να τα φτάσουμε”.

“Αγωνίστρια και μαχήτρια της ζωής, αυτοδημιούργητη και καλό παιδί. Όπως και ο μπαμπάς μου. Είχα δυο γονείς… πολύ αστέρια! Και ερωτευμένοι και τρελοί και με χιούμορ και φασαριόζοι και με πάρτι. Έχω μόνο χαρά από τους δυο μου γονείς, αυτό ήταν μεγάλη κληρονομιά” εκμυστηρεύτηκε, εν συνεχεία, ο Σταμάτης Κραουνάκης στο μαγκαζίνο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο πρόγραμμα του OPEN.