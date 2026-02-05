Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα της

Στον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της και τις συναισθηματικές εκκρεμότητες που αυτός της άφησε μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day.

Η παρουσιάστρια του Alpha, με αφορμή την εξομολογητική ανάρτηση της Μαρίας-Ελένης Λυκουρέζου για τα 93α γενέθλια του πατέρα της, μοιράστηκε κάποιες σκέψεις της για τη σχέση πατέρα-κόρης.

«Εγώ και με τον δικό μου μπαμπά είχα μία ανταγωνιστική σχέση όσο ζούσε, Θεός σχωρέσ’ τον. Όταν “έφυγε” ξαφνικά, το κύριο ζήτημα που μου έμεινε ως βάρος στην ψυχή μου είναι ότι δεν είχα προλάβει να συμφιλιωθώ με κάποια πράγματα, να τα λύσω, να πω τα “σ’ αγαπώ” και να πω ότι “μπορεί να είχαμε κάποιες αψιμαχίες και κάποιες κόντρες αλλά αυτό που ένιωθα κατά κύριο λόγο ήταν η αγάπη”, ακόμα κι αν δεν το έδειχνα, γιατί αντιδρούσα», αφηγήθηκε στους συνεργάτες της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Πολλές φορές “φεύγει” ένας άνθρωπος και δεν έχεις προλάβει να λύσεις τις διαφορές, να γεφυρώσεις τις εκκρεμότητες και το χάσμα. Μακάρι όλοι να είχαν την τέλεια σχέση πατέρα-κόρης και να λένε τα “σ’ αγαπώ” κάθε μέρα και κάθε στιγμή», τόνισε η παρουσιάστρια.

«Θα μου πεις τώρα “γιατί το λέει δημόσια;”. Αυτό να το ακούσω. Καμιά φορά όταν έχεις εκκρεμότητες και ζητήματα, καλό είναι… Επειδή όμως η κατακλείδα έχει happy end, “κατάφερα να σ’ αγαπήσω”, εμένα δεν με χαλάει», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επιστρέφοντας στο θέμα της Μαρίας-Ελένης Λυκουρέζου.