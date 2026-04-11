Σπύρος Πούλης: Κάνουν μια σειρά στην τηλεόραση και κουράζονται λέει, ψωνίζονται ξαφνικά, γελάω πάρα πολύ μαζί τους

Καλεσμένος στην εκπομπή “Καλημέρα, είπαμε;” βρέθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) ο Σπύρος Πούλης. Έχοντας ολοκληρώσει τις φετινές θεατρικές του υποχρεώσεις, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στους νεότερους συναδέλφους του αλλά και τη σχέση ζωής που είχε αναπτύξει με τον Δάνη Κατρανίδη.

«Όποιος μου λέει τώρα ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, του λέω να κάνει και κάτι άλλο, να ‘χει κάτι πίσω του. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ το ‘παιξα κορώνα-γράμματα. Δεν είχα κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή, 18 χρονών τελείωσα το Λύκειο και πήγα κατευθείαν στη σχολή. Δεν ήξερα. Και είναι και καλό για έναν ηθοποιό να ξέρει κάποια πράγματα, δηλαδή να πάει λίγο πιο μετά στη σχολή. Εγώ πήγα μόνο με το ένστικτό μου, αγρίμι ήμουνα! Δεν καταλάβαινα τι γινότανε», παραδέχεται ο Σπύρος Πούλης.

Για τον Δάνη Κατρανίδη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένα ευγενικό παιδί. Είχε τρομερό χιούμορ! Φοβερή πλάκα. Εγώ έκανα παρέα με τον Δάνη. Με πήρε σε τρία έργα που σκηνοθέτησε και ήταν θιασάρχης. Ήταν ευγενής, ήτανε κύριος! Πολύ μεγάλος κύριος ο Δάνης. Σε όλα τα επίπεδα. Ήταν ένας Άρχοντας αλλά σεμνός, παιδί της παρέας».

«Σήμερα βλέπεις κάποια παιδιά, σαν να τρελαίνονται. Τι παθαίνουν; Έπαιξε μια χρονιά στην τηλεόραση και παίρνει κάποιον να δουλέψουνε και του λέει, «Είμαι κουρασμένος»! Από τι; Εδώ ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου είναι τόσων χρονών και παίζει ο άνθρωπος. Και πετάει! Είναι αειθαλής και πετάει, και δεν κουράζεται ποτέ! Και σου λέει ο άλλος, «Κουράστηκα». Και ψωνίζονται ξαφνικά. Μου φαίνεται τόσο αστείο… Γελάω πάρα πολύ», σχολιάζει ο Σπύρος Πούλης.