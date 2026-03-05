Σπύρος Μπιμπίλας: Όλο αυτό με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα ήταν μια βλακεία, κάνουμε σαν αρχοντοχωριάτες

Τον έντονο ενθουσιασμό που προκλήθηκε γύρω από την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας κλήθηκε να τοποθετηθεί για τη συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την άφιξη του χολιγουντιανού σταρ στην Ελλάδα.

«Μια βλακεία. Είμαστε σαν να είμαστε… αρχοντοχωριάτες. Ήρθε ένας ηθοποιός να κάνει τη δουλειά του», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα πήγαινε να τον δει ακόμη κι αν βρισκόταν στη Νέα Μάκρη, ο Σπύρος Μπιμπίλας απάντησε με τον ίδιο αιχμηρό τόνο.

«Και τι να κάνω εγώ; Να πάω στη Νέα Μάκρη να τον δω;», ανέφερε.