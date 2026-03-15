Σπύρος Μπιμπίλας για Γιώργο Λιάγκα: Μου κάνει επιθέσεις επειδή δεν πάω στην εκπομπή του

Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha. Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε τόσο για την “κόντρα” με τον Γιώργο Λιάγκα όσο και για την πρόσφατη του Γιώργου Μαρίνου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο Γιώργος Λιάγκας τον τελευταίο καιρό, επειδή δεν πάω στην εκπομπή του, μου κάνει κάποιες επιθέσεις. Εντάξει, εγώ τις δέχομαι και απαντώ με πολύ ευγενικό τρόπο πάντα”.

“Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν σε μια πολύ δύσκολη εποχή, πολύ αιχμηρός άνθρωπος, με πολύ ωραίο τρόπο και χωρίς χυδαιολογία, που χτυπούσε μια εποχή όπου η δεξιά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ο ρατσισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός, η δικτατορία ήταν πάρα πολύ δυνατή και αυτός τόλμησε να μιλήσει για τη σεξουαλικότητα και να κάνει σάτιρα για όλα αυτά που συνέβαιναν”.

“Το σημείο που ταυτίζομαι μαζί του είναι ίσως ότι βρήκα το θάρρος να μιλήσω καθαρά μέσα στη Βουλή για τη σεξουαλικότητα μου. Πράγμα που, απ’ ό,τι μου είπαν, δεν έχει συμβεί ποτέ σε καμία Βουλή του κόσμου” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Σπύρος Μπιμπίλας στις νέες του δηλώσεις στην κάμερα του Alpha.