Σπύρος Μπιμπίλας: Ένας έρωτας που είχα με επηρέαζε και με βασάνιζε πολύ, με κριτίκαρε πάρα πολύ άσχημα για το metoo

Καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Καλύτερα αργά” βρέθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας, τη νύχτα της Τετάρτης, προκειμένου να συνομιλήσει για όλα με την Αθηναϊδα Νέγκα στον αέρα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στο κεφάλαιο του έρωτα θίγοντας την έντονη επιρροή που είχε σ’ εκείνον μια προηγούμενη του σχέση.

Πιο συγκεκριμένα ο Σπύρος Μπιμπίλας εξομολογήθηκε αρχικά πως “η προσωπική μου ζωή έχει παίξει τεράστιο στον χαρακτήρα μου και εν πολλοίς είναι άγνωστη στον πολύ κόσμο. Εκτός από την τελευταία περίοδο που ακούστηκαν κάποια πράγματα λόγω των δικών. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου ήταν αυτός που με σημάδεψε, που δεν υπάρχει πια αλλά είναι η έμπνευση μου για ένα πράγμα που ετοιμάζω”.

“Όταν έχεις ζήσει πολύ δυνατούς έρωτες, αυτοί μπορούν να σε κάνουν να είσαι πιο ευαίσθητος. Να ‘χεις βάλει κάποια όρια στη ζωή σου και να προχωράς για ένα καλύτερο μέλλον”.

“Πολιτικά δεν με έχουν επηρεάσει ποτέ οι έρωτες, όχι. Όμως ένας έρωτας, που είχα, με επηρέαζε πάρα πολύ στο θέμα του metoo. Με επηρέαζε και με βασάνιζε πολύ. Γιατί υπήρξε ένας άνθρωπος που τον αγαπούσα πάρα πολύ και με κριτίκαρε πάρα πολύ άσχημα πάνω στο θέμα του metoo γιατί είχε άλλη άποψη. Τελοσπάντων, δεν πειράζει. Αυτά που γίνονται και τα παίρνει ο χρόνος. Τα κακά πράγματα πρέπει να τα παίρνει ο χρόνος και να χάνονται, αλλά να παραμένουν μέσα στην ψυχή μας για μαθήματα” πρόσθεσε, επίσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας στη νέα του συνέντευξη το βράδυ της Τετάρτης.