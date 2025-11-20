Σπύρος Μπιμπίλας: Αν μου βρείτε έναν άνθρωπο που δεν έχει απιστήσει θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε δηλώσεις ο Σπύρος Μπιμπίλας και με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου για την απιστία, τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια είπε πως θεωρεί την απιστία ποινικό αδίκημα, αφού αποτελεί μορφή κακοποίησης που δεν τιμωρείται.

«Αν η απιστία ήταν ποινικό αδίκημα θα έπρεπε όλοι να είναι στη φυλακή. Αν μου βρείτε έναν άνθρωπο που δεν έχει απιστήσει θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα», σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

