Σπύρος Μπιμπίλας: Αν μου βρείτε έναν άνθρωπο που δεν έχει απιστήσει θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε δηλώσεις ο Σπύρος Μπιμπίλας και με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου για την απιστία, τοποθετήθηκε επί του θέματος.
Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια είπε πως θεωρεί την απιστία ποινικό αδίκημα, αφού αποτελεί μορφή κακοποίησης που δεν τιμωρείται.
«Αν η απιστία ήταν ποινικό αδίκημα θα έπρεπε όλοι να είναι στη φυλακή. Αν μου βρείτε έναν άνθρωπο που δεν έχει απιστήσει θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα», σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
