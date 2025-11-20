MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σπύρος Μπιμπίλας: Αν μου βρείτε έναν άνθρωπο που δεν έχει απιστήσει θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε δηλώσεις ο Σπύρος Μπιμπίλας και με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Σίσσυς Χρηστίδου για την απιστία, τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια είπε πως θεωρεί την απιστία ποινικό αδίκημα, αφού αποτελεί μορφή κακοποίησης που δεν τιμωρείται.

«Αν η απιστία ήταν ποινικό αδίκημα θα έπρεπε όλοι να είναι στη φυλακή. Αν μου βρείτε έναν άνθρωπο που δεν έχει απιστήσει θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα», σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Σπύρος Μπιμπίλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Στη φυλακή μετά τις απολογίες τους άλλοι εννέα της σπείρας Ρομά που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφώνου

ΔΙΕΘΝΗ 6 λεπτά πριν

Τραμπ: Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης ζήτησε να συναντηθούμε – Η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα την Παρασκευή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λάρισα: 21χρονος έκανε μήνυση στον 50χρονο σύντροφό του που τον απειλούσε με revenge porn

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ουκρανία: Η κυβέρνηση επιτρέπει σε εταιρείες να διαθέτουν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο γήπεδο μετά τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες – Έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ