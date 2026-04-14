Σπύρος Μαρτίκας: Η στιγμή που “πελάτης” του κλέβει το κινητό του μέσα από το φαρμακείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο Σπύρος Μαρτίκας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ένας άντρας μπαίνει στο φαρμακείο του και του κλέβει το κινητό τηλέφωνο.

Στο βίντεο παρουσιάζεται ο «πελάτης» (φαίνεται κανονικά το πρόσωπό του) να ζητά ένα πασχαλινό πακέτο. Την ώρα που ο Σπύρος Μαρτίκας τον εξυπηρετεί, εκείνος εκμεταλλεύεται την περίσταση και παίρνει το κινητό που βρίσκεται πάνω στον πάγκο, αποχωρώντας στη συνέχεια από το κατάστημα, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός.

Μέσω του βίντεο, ο γνωστός φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του Survivor απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς τον δράστη, τονίζοντας ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον του και ότι οι αρχές τον έχουν εντοπίσει. Μάλιστα, εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την πράξη, επισημαίνοντας ότι είχε βοηθήσει τον συγκεκριμένο άντρα και παρ’ όλα αυτά εκείνος του φέρθηκε με αχαριστία, κλέβοντάς τον.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως δεν τον απασχολεί τόσο η απώλεια του κινητού, όσο το γεγονός της συμπεριφοράς, τονίζοντας ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει.

Επιπλέον, ο Σπύρος Μαρτίκας διευκρινίζει ότι η τελευταία εικόνα του βίντεο έχει υποστεί επεξεργασία με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, λόγω χαμηλής ποιότητας της κάμερας, και ενδέχεται να μην αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Τέλος, σημειώνει ότι το αυθεντικό υλικό έχει ήδη δοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σπύρος Μαρτίκας: «Χαρίζω το κινητό που μου έκλεψε σε όποιον με βοηθήσει»

Το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου, ο Σπύρος Μαρτίκας εμφανίστηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 κι απηύθυνε έκκληση για να εντοπιστεί ο δράστης. «Έχω ενημερώσει την Αστυνομία, έχει γίνει μήνυση, θα τον βρούνε. Το κινητό που μου έκλεψε, το χαρίζω σε όποιον με βοηθήσει σήμερα και την Αστυνομία να τον βρούμε. Δίνω κινητό δώρο σε όποιον μου τον βρει! Και θα τον τρέξω όσο δεν πάει…

Τοξικομανείς που λυμαίνονται τα φαρμακεία όταν εφημερεύουνε σ’ όλη την περιοχή. Και ευτυχώς που έχω αυτή την δύναμη να μπορώ να αποκαλύπτω τα πάντα. Όσα άσχημα συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα. Δεν συμβαίνουν όλα σε μένα, συμβαίνουν παντού, απλά εγώ τα αποκαλύπτω» σημείωσε σε έντονο ύφος.