Σωτήρης Τζεβελέκος: Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής – Πάντα είχα πρώτα την οικογένεια

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην Αθήνα, τη σχέση του με τη δημοσιότητα αλλά και τη στάση ζωής που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια.

«Η πρώτη μου δουλειά στην Αθήνα ήταν στο θέατρο Ακροπόλ. Τότε, για να προσληφθεί ένας ηθοποιός έπρεπε να πει έστω και μία ατάκα στη σκηνή. Η πρώτη ταινία που συμμετείχα ήταν το “Ξύπνα Βασίλη” με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, έπαιζα τον λαχειοπώλη.

Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής. Πάντα είχα πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά την οποία λατρεύω», είπε αρχικά ο έμπειρος ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Δεν ζηλεύω ποτέ τους συναδέλφους της γενιάς μου που “έσκιζαν”, δεν είχα κανένα πρόβλημα με την επιτυχία των άλλων. Η παλιά γενιά των ηθοποιών είχε σπουδαίους ηθοποιούς, ήταν αξεπέραστοι».