MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σωτήρης Τζεβελέκος: Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής – Πάντα είχα πρώτα την οικογένεια

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην Αθήνα, τη σχέση του με τη δημοσιότητα αλλά και τη στάση ζωής που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια.

«Η πρώτη μου δουλειά στην Αθήνα ήταν στο θέατρο Ακροπόλ. Τότε, για να προσληφθεί ένας ηθοποιός έπρεπε να πει έστω και μία ατάκα στη σκηνή. Η πρώτη ταινία που συμμετείχα ήταν το “Ξύπνα Βασίλη” με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, έπαιζα τον λαχειοπώλη.

Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής. Πάντα είχα πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά την οποία λατρεύω», είπε αρχικά ο έμπειρος ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Δεν ζηλεύω ποτέ τους συναδέλφους της γενιάς μου που “έσκιζαν”, δεν είχα κανένα πρόβλημα με την επιτυχία των άλλων. Η παλιά γενιά των ηθοποιών είχε σπουδαίους ηθοποιούς, ήταν αξεπέραστοι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

ΠΕΔΚΜ: Θλίψη για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, μίας εμβληματικής μορφής της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

“Άλμα” 18 θέσεων για την Μαρία Σάκκαρη, ανέβηκε στην 34η θέση

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Έλενα Τσαβαλιά: “Στήριγμα της ζωής μου σε αγαπώ ατελείωτα”, γράφει ο γιος της για την ηθοποιό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Οπαδικό επεισόδιο στην Αργυρούπολη: Τον ρώτησαν “τι ομάδα είσαι”, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Νηπιαγωγός κινείται νομικά κατά του δημοσίου – Την υποχρέωσαν να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο