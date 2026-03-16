Σωτήρης Τσαφούλιας: Το “ο άπλυτος Αριστερός με την κοτσίδα” δεν είναι επιχείρημα

Καλεσμένος στο “The 2Night Show” τα μεσάνυχτα της Κυριακής (15/03) ήταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης άνοιξε τα χαρτιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μετά το virality της τελευταίας του σειράς “Το Ριφιφί”, και μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως δεν θεωρεί ότι έχει κάνει ακόμα το επαγγελματικό του “αριστούργημα”.

«Θα σου πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι λόγω συνθηκών και προσωπικών μου θεμάτων θεωρώ ότι δεν έχω κάνει ακόμα το “αριστούργημά” μου. Αν σταματήσω σήμερα και έπρεπε να το διαλέξω, θα αμφιταλαντευόμουν πολύ ανάμεσα στον μεσαίο κύκλο του “Έτερος Εγώ”, την “Κάθαρση” δηλαδή, και τις “17 Κλωστές”. Στο τέλος, μάλλον θα διάλεγα τις “17 Κλωστές”», παραδέχεται ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Το σενάριο του “Έτερος Εγώ” το διόρθωσα 21 φορές, πήγαμε στο γύρισμα με το 21ο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1ο», αποκάλυψε σε άλλο σημείο ο σκηνοθέτης.

«Αυτό που λέω στις κόρες μου είναι ότι “η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται”. Δεν έχει σημασία αν πιστεύω, έχουμε μια εκκλησία της Αγίας Μαρκέλλας στα Ψαρά, που οφείλω να τη διαφυλάξω και να την παραδώσω στις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας αμέσως μετά.

«Προτιμώ να ρισκάρω την εικόνα μου παρά την αλήθεια μου, λέω πάντα ό,τι πιστεύω με την ελπίδα να ακούσω κάτι άλλο και να “μετακινηθώ”, να αλλάξω γνώμη. Δεν είμαι εγωιστής. Αν μου αντικρούσεις ένα επιχείρημα, θα αρχίσω να ψάχνομαι. Το “ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα” δεν είναι επιχείρημα. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.