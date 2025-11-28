Σοκάρει η Σόφη Ζαννίνου: Έπαθα αποβολή εν ώρα παράστασης και δεν είπα τίποτα

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Σόφη Ζαννίνου, το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν και έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Το ‘χουμε” και τον δημοσιογράφο Αλέξη Μπαρτζώκα για τον ΣΚΑΪ.

Κι αυτό μιας και η έμπειρη καλλιτέχνιδα θέλησε να μοιραστεί με ειλικρίνεια την πλέον δύσκολη στιγμή που βίωσε και κλήθηκε να διαχειριστεί στο παρελθόν επί σκηνής.

Πιο συγκεκριμένα, η Σόφη Ζαννίνου εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά πως “η πιο δύσκολη στιγμή που έχω κληθεί να αντιμετωπίσω, εν ώρα παράστασης, ήταν όταν έπαθα αποβολή. Ήμουν με τον Χάρρυ Κλυνν και έπαθα αποβολή, εν ώρα παράστασης. Δεν είπα τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα”.

“Συνέχισα κανονικά αλλά κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι κακό. Τελείωσε η παράσταση, ειδοποίησα τον τότε σύζυγο μου και πήγαμε αμέσως στο νοσοκομείο. Την άλλη ημέρα ήμουν και πάλι στη δουλειά μου γιατί, εάν έλειπα από την δουλειά, δεν έβγαινε η παράσταση.

“Μου είχε πει ο πατέρας μου: “Σ’ αυτή τη δουλειά, παιδί μου, αν θες να την συνεχίσεις, δεν υπάρχει αρρώστια, δίψα, κούραση, νύστα και πείνα”. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα… πέθανα”, συμπλήρωσε η Σόφη Ζαννίνου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.