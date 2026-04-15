Σοκάρει η Ελένη Καστάνη: “Όταν έδωσε τέλος στη ζωή του, ένιωσα πόνο και μια βαθιά τύψη”

Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε η Ελένη Καστάνη στο νέο επεισόδιο για το vidcast που επιμελούνται οι “Rainbow Mermaids” για το Youtube.

Μεταξύ άλλων, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του όταν εκείνη ήταν 12 ετών.

Ειδικότερα, η Ελένη Καστάνη εξομολογήθηκε αρχικά πως “δεν το κατάλαβα. Είχα ξυπνήσει τη νύχτα να λύσω κάποιες ασκήσεις και μάλιστα με βοήθησε κιόλας. Κάποια στιγμή έφυγε να πάει στη δουλειά του, “μπαμπά, πού πήγες; Είναι νύχτα ακόμα” είπα, κάτι ψιθύρισε μέσα από το στόμα του, δεν θυμάμαι τώρα, δεν μπορούσα να καταλάβω τι είπε”.

“Όταν ξύπνησε η μαμά μου και δεν τον είδε στο σπίτι της μπήκαν υποψίες στο μυαλό, γιατί της έλεγε ότι είχε κάτι πονοκεφάλους, φοβόταν ότι μπορεί να έχει κάτι στο κεφάλι και δεν του το λένε. Στην ουσία, αν και εκείνα τα παλιά τα χρόνια δεν τα ονοματίζαμε αυτά, ήταν κατάθλιψη”, συμπλήρωσε.

“Δεν ένιωσα θυμό. Ένιωσα πόνο όμως και μια βαθιά τύψη που δεν μπόρεσα εγώ να τον γυρίσω πίσω. Με βασανίζει αυτή η σκέψη. Γιατί, σε ένα σπίτι που ήμασταν τέσσερις, κοιμόντουσαν όλοι και ήμασταν μόνο εγώ και ο μπαμπάς μου ξύπνιοι, συνέβη αυτό. Ακόμα και τώρα, τον βλέπω στον ύπνο μου, σαν να είναι κάπου αλλού, σε μια άλλη χώρα” τόνισε, επίσης, η Ελένη Καστάνη στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.