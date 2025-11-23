MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σοφιάνα Αβραμάκη: Μου ζητούν να τους στείλω τις κάλτσες μου μετά από την προπόνηση

|
THESTIVAL TEAM

Η Σοφιάνα Αβραμάκη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το Survivor, τις σχέσεις που της έχουν χρεώσει, αλλά και τα μηνύματα που δέχεται στα social.

«Στη συνείδηση όλων, η επαρχία έχει μια αρνητική χροιά. Εγώ που είμαι από τις Σέρρες, δεν νιώθω ότι έχω κάτι λιγότερο από τους Αθηναίους. Έκανε ντόρο το τρέιλερ…», είπε αρχικά η Σοφιάνα Αβραμάκη.

Η Σοφιάνα Αβραμάκη είπε στη συνέχεια: «Μου έχουν χρεώσει σχέσεις με τον Στάθη Σχίζα, τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη… Είμαι κοινωνική και ίσως αυτό παρεξηγείται. Δέχομαι φλερτ στα social από γυναίκες, δεν με ενοχλεί, μέχρι έναν βαθμό, είναι οκ.

Μου στέλνουν τραβηγμένα πράγματα… Να βάλω βαλσάμικο στα δάχτυλα των ποδιών μου, να τους στείλω τις κάλτσες μου μετά από προπόνηση. Όλες μου οι σχέσεις με έχουν απατήσει».

Σοφιάνα Αβραμάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν το γεγονός που συγκλόνισε τον κόσμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Τρίκαλα: Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου λόγω της κακοκαιρίας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία” σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Συνεχίζει τον αγώνα του για τη ζωή ο 18χρονος Μάριος που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο: “Έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε”, λέει η μητέρα του

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Αγαπηδάκη: 5.000 πολίτες εξυπηρετήθηκαν σε 15 ημέρες από τις ΚΟΜΥ – Ενισχύεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας