Σοφιάνα Αβραμάκη: Μου ζητούν να τους στείλω τις κάλτσες μου μετά από την προπόνηση

Η Σοφιάνα Αβραμάκη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το Survivor, τις σχέσεις που της έχουν χρεώσει, αλλά και τα μηνύματα που δέχεται στα social.

«Στη συνείδηση όλων, η επαρχία έχει μια αρνητική χροιά. Εγώ που είμαι από τις Σέρρες, δεν νιώθω ότι έχω κάτι λιγότερο από τους Αθηναίους. Έκανε ντόρο το τρέιλερ…», είπε αρχικά η Σοφιάνα Αβραμάκη.

Η Σοφιάνα Αβραμάκη είπε στη συνέχεια: «Μου έχουν χρεώσει σχέσεις με τον Στάθη Σχίζα, τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη… Είμαι κοινωνική και ίσως αυτό παρεξηγείται. Δέχομαι φλερτ στα social από γυναίκες, δεν με ενοχλεί, μέχρι έναν βαθμό, είναι οκ.

Μου στέλνουν τραβηγμένα πράγματα… Να βάλω βαλσάμικο στα δάχτυλα των ποδιών μου, να τους στείλω τις κάλτσες μου μετά από προπόνηση. Όλες μου οι σχέσεις με έχουν απατήσει».