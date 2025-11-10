Σοφία Βόσσου για την κόρη της: Το να παρεμβαίνεις στο κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία

Η Σοφία Βόσσου άνοιξε τα χαρτιά της και μίλησε εκ βαθεών για τη γενιά της, τη Eurovision και την κόρη της.

Η τραγουδίστρια και δημιουργός των διαχρονικών επιτυχιών «Φιλαράκι» και «Άνοιξη» δήλωσε ότι δεν παρεμβαίνει στη ζωή της κόρης της, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι έχουμε ελεύθερη βούληση.

«Εγώ πιστεύω ότι τα καλά πράγματα έχουν διάρκεια. Για μένα το 90% της γενιάς αυτής, ήμαστε πολύ υπεύθυνοι και είμαστε. Δεν κοροϊδέψαμε τον κόσμο, δεν ξεπουληθήκαμε, κρατήσαμε μία στάση και μας κόστισε στην καριέρα μας. Αλλά ο χρόνος μας αποζημίωσε, όπως αποζημιώνει κάθε τι καλό και συνεπές», είπε αρχικά η Σοφία Βόσσου για τη γενιά της.

Όσον αφορά τη Eurovisioν, είπε: «Μια χαρά είναι η Eurovision. Πάντα ένα παιχνίδι και ένα πάρτι ήτανε, ανάλογα με τα στάνταρς της εποχής. Δεν έχω δει τίποτα σχετικά με τη φετινή Eurovision. Είναι τραγικά όσα άκουσε η Κλαυδία πέρυσι μέχρι να σκίσει».

Στη συνέχεια, η Σοφία Βόσσου είπε για την κόρη της, Ερασμία Μάνου: «Δεν παρεμβαίνω στη ζωή της κόρης μου. Λέω τη γνώμη μου και κάνει ό,τι θέλει αυτή. Δεν παρεμβαίνω σε κανέναν άνθρωπο γενικότερα, γιατί το παρεμβαίνεις στο κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία. Τον συμβουλεύεις κι αυτός επιλέγει. Ο Θεός μας έδωσε ελεύθερη βούληση».