Σοφία Παυλίδου: Τα πρώτα τραύματα που υπήρχαν στο δικό μου κορμί μεταφέρθηκαν και στα παιδιά μου

Για τα τραύματά της από την παιδική της ηλικία, αλλά και για τη μοναχικότητά της μίλησε η Σοφία Παυλίδου, εξηγώντας πως κάποια από τα βιώματά της επηρέασαν τα παιδιά της.

Τόνισε μάλιστα, πως όταν αποφάσισε να θεραπευτεί η ίδια, τότε αυτό πέρασε και σε εκείνα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός εξήγησε ότι οι γονείς της την παραμελούσαν κατά τα παιδικά της χρόνια, πράγμα που της άφησε κάποια τραύματα. Ωστόσο, σημείωσε πως τους έχει πλέον συγχωρήσει.

«Είναι ότι ήμουν μόνη μου στην πορεία της ζωής μου. Δεν ζήτησα ποτέ τη βοήθεια των γονιών μου. Δεν τους ενημέρωνα ποτέ για τίποτα από τα βασικά. Δεν είχα την αγκαλιά, την προσοχή και την τρυφερότητα. Ο καθένας από αυτούς δεν την έδωσε για τους δικούς του λόγους. Οι γονείς μου είχαν κι αυτοί τα δικά τους θέματα. Τους έχω συγχωρέσει και το έχω δουλέψει όλο αυτό, αλλά τώρα το συζητάω όμορφα και ωραία», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως αν πήρε κάτι από τους γονείς της, ήταν η αισιοδοξία τους. «Ίσως υπήρχε μια μοναξιά από μένα. Παρ’ όλα αυτά, είχα και μια απίστευτη αισιοδοξία, γιατί ήταν κάτι που είχαν οι γονείς μου. Κάτι δεν έχεις, κάτι έχεις. Αυτό το κρατάω από αυτούς. Σίγουρα τα πρώτα τραύματα που υπήρχαν στο δικό μου κορμί μεταφέρθηκαν και στα παιδιά μου. Όσο όμως εσύ αρχίζεις να το ψάχνεις και να γιατρεύεται, γιατρεύεται κι αυτό στο παιδί».

Τέλος, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη σχέση που έχει με τα παιδιά της. «Έχω μια σχέση εντελώς διαφορετική από αυτή που είχα εγώ με τους γονείς μου. Ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου. Τους είπα ότι κουβαλούσα από παιδί πράγματα μέσα μου. Μου είπαν “τι είναι αυτά που λες μαμά; Εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, σε αγαπάμε πολύ κι ήσουν πάντα εκεί”», είπε κλείνοντας.

