Σοφία Παυλίδου: Σωματοποίησα πολλά πράγματα που κρατούσα μέσα μου και είχα πόνους στο σώμα μου για χρόνια

Για την οικογενειακή και προσωπική της ζωή, αλλά και για θέματα που στιγμάτισαν την πορεία της τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στα οποία το κίνημα #MeToo και η δικαστική διαμάχη με τον Μάνο Παπαγιάννη μίλησε η Σοφία Παυλίδου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στους γιους της, στο κεφάλαιο των σχέσεων μετά το διαζύγιό της, αλλά και στην εσωτερική δουλειά που έκανε μέσα από την ψυχοθεραπεία.

Αρχικά, η Σοφία Παυλίδου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και για τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Χρήστο Φερεντίνο. Τα δίδυμα αγόρια, ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης, είναι πλέον 22 ετών και όπως αποκάλυψε, έχουν ήδη ξεκινήσει την επαγγελματική τους ζωή, ενώ βρίσκονται μπροστά και στο επόμενο στάδιο της θητείας τους.

Η ίδια εξήγησε ότι αποφεύγει σκόπιμα να μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή και τα παιδιά της, τονίζοντας ότι αυτό αποτέλεσε κοινή απόφαση με τον Χρήστο Φερεντίνο, με βασικό στόχο την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι νιώθει έντονα τη συναισθηματική απουσία τους τώρα που έχουν φύγει από το σπίτι. «Τον πρώτο χρόνο είναι λυτρωτικό… Τον δεύτερο χρόνο λες “δεν έρχεστε να φτιάξω φαγητό;”. Τώρα… θα ήθελα να έρθουν να μείνουν πάλι μαζί μου, μου λείπουν… Μήπως να τους αναγκάσω να έρχονται κάθε Κυριακή; Μου λείπουν, μου λείπει», ανέφερε.

Όσο για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο, δήλωσε πως αισθάνεται καλά με τον εαυτό της και απολαμβάνει τη συντροφιά των φίλων της. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να αποκτήσει τρίτο παιδί, ξεκαθάρισε πως δεν το σκέφτεται πλέον, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο της υιοθεσίας εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. «Δεν σκέφτομαι πλέον να αποκτήσω παιδί… Βέβαια, αν είμαι με έναν άνθρωπο και έχει διάρκεια και θέλουμε, υπάρχουν τόσα παιδιά που χρειάζονται αγάπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κάποια σχέση στη ζωή της με διάρκεια που να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, ενώ παραδέχτηκε ότι η αναγνωρισιμότητά της ενίοτε λειτουργεί ανασταλτικά στο κομμάτι των σχέσεων. «Όταν το μυρίζεις αυτό, φεύγεις», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη σε περιπτώσεις όπου αντιλαμβάνεται ότι κάποιος προσεγγίζει τη σχέση της μέσα από το φίλτρο της δημοσιότητας. Σημείωσε επίσης ότι δεν είναι βέβαιη αν θα μπορούσε να συνάψει σχέση με άτομο από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, καθώς θεωρεί δύσκολο να «κουβαλούν» την ίδια θεματολογία και στο σπίτι.

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε και για τη σχέση της με την ψυχοθεραπεία, περιγράφοντας πώς τη βοήθησε να επεξεργαστεί βαθιά τραύματα και βιώματα. «Βρίσκεις τον εαυτό σου όταν κοιτάς μέσα σου… Όταν το καταφέρεις αυτό είσαι ελεύθερος. Αυτό δεν γίνεται σήμερα γι’ αυτό και έχουμε γεμίσει αυτοάνοσα», είπε, εξηγώντας πως μέσα από αυτή τη διαδικασία ήρθε αντιμέτωπη με κομμάτια του εαυτού της που δεν είχε αναγνωρίσει στο παρελθόν.

Όπως αποκάλυψε, διαπίστωσε ότι κουβαλούσε μέσα της «ένα τραυματισμένο παιδί με πάρα πολλά θέματα», προσθέτοντας ότι μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο συχνά ένιωθε παραμελημένη. Αυτό, όπως εξήγησε, την οδήγησε στο να επιδιώκει την αγάπη μέσα από την προσφορά και να αναπαράγει ανάλογα μοτίβα και στις ενήλικες σχέσεις της.

«Σε εμένα είδα ένα τραυματισμένο παιδί, με πάρα πολλά θέματα. Ήμουν σε μία οικογένεια που χωρίς να το συνειδητοποιώ, ήμουν παραμελημένη και για να αγαπηθώ πρέπει κάτι να κάνω, να δίνω κάτι. Οι επιλογές μου ήταν από την τραυματισμένη Σοφία. Και είμαι χαρούμενη που τα τελευταία χρόνια και με την ψυχοθεραπεία και την προσωπική δουλειά, έχω συνειδητοποιήσει πολλά για τον εαυτό μου. Σωματοποίησα πολλά πράγματα που κρατούσα μέσα μου και είχα πόνους στο σώμα μου, στην πλάτη μου, για χρόνια. Οδηγήθηκα στον βιοσυντονισμό και κατάλαβα πολλά πράγματα», τόνισε.

Τέλος, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι για χρόνια ταλαιπωρούνταν από έντονο πόνο στην πλάτη, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ψυχοσωματικός. «Έφυγε γιατί η εσωστροφή… σε βοηθάει να τα συνειδητοποιήσεις», ανέφερε, περιγράφοντας πώς η εσωτερική δουλειά και η συνειδητοποίηση των βαθύτερων αιτιών την βοήθησαν να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο πρόβλημα.