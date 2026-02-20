Σοφία Παυλίδου – Χρήστος Φερεντίνος: Η απόφαση που πήραν μετά τον χωρισμό για τα παιδιά τους
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε η Σοφία Παυλίδου.
Η ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, τονίζοντας πως ο χωρισμός τους έγινε με ωριμότητα, έχοντας ως προτεραιότητα τα παιδιά τους.
«Με τον Χρήστο είμαστε χωρισμένοι μια δεκαετία. Πολύ γρήγορα αφήσαμε θυμούς και εγωισμούς στην άκρη. Είναι το σωστό να κάνεις, ειδικά όταν έχεις και δυο παιδιά. Αφήσαμε την αγάπη να υπερισχύσει», είπε.
Όπως παραδέχτηκε, δεν ήταν εύκολο, ωστόσο υπήρξε κοινή απόφαση να προστατεύσουν την οικογένεια που είχαν δημιουργήσει. «Σίγουρα κάποιος από τους δυο σε σημεία θα έκανε πίσω αλλά κοινός στόχος ήταν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Ήταν και τα παιδιά μας σε μια ηλικία που αντιλαμβανόντουσαν τι συμβαίνει. Ήταν περίπου στα 14 με 15», ανέφερε.
