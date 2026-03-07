MENOY

LIFESTYLE

Σοφία Πανάγου: Η “νέα εποχή” στο “Σόι” σημαίνει ότι διατηρούμε τον πυρήνα που αγάπησε ο κόσμος

THESTIVAL TEAM

Η Σοφία Πανάγου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου, αυτή την εβδομάδα, με αφορμή την επιστροφή της σειράς “Το σόι σου” στον Alpha. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στα εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης της πρεμιέρας του νέου κύκλου όσο και στα συναισθήματα στο πρώτο γύρισμα.

Περιμένατε αυτά τα σαρωτικά ποσοστά τηλεθέασης;

Στην εποχή του streaming, το να συγκεντρώνεις τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού την ίδια ώρα σε ένα κανάλι θεωρείται, όντως, ρεκόρ. Η επιτυχία, όμως, δεν προέκυψε τυχαία, βασίστηκε στη διαχρονική δημοφιλία της σειράς. Είχα μεγάλη πίστη στη δυναμική του σίριαλ. Το έβλεπα καθημερινά, στις αντιδράσεις του κόσμου, στα μηνύματα, στα social media, ακόμα και στις επαναλήψεις που παρέμεναν υψηλά στις προτιμήσεις. Εισπράτταμε μια έντονη προσμονή.

Πως βιώνετε τη νέα εποχή της σειράς;

Τη βιώνω με έναν συνδυασμό ενθουσιασμού και σιγουριάς. Η “νέα εποχή” για εμάς σημαίνει ότι διατηρούμε τον πυρήνα που αγάπησε ο κόσμος, τις γνώριμες οικογενειακές κόντρες και το γέλιο, αλλά προσαρμοσμένη στους ρυθμούς και τους προβληματισμούς της τωρινής πραγματικότητας.

Όταν μπήκατε στα πρώτα γυρίσματα της νέας σεζόν, πως νιώσατε;

Ήταν ένας καταιγισμός συναισθημάτων. Ένιωσα μια βαθιά συγκίνηση που επιστρέψαμε, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη ασφάλεια και οικειότητα, γιατί ξαναβρέθηκα με ανθρώπους που εκτιμώ. Υπήρχε αυτή η γνώριμη ζεστασιά στο πλατό, μια δυνατή σύνδεση ανάμεσα μας και, φυσικά, μεγάλη ανυπομονησία για ό,τι έρχεται.

Σοφία Πανάγου

