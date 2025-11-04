MENOY

LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Υπήρχε μια εποχή που η κακοποίηση ήταν κομπλέ, μας έβριζαν και λέγαμε έλα μωρέ, έτσι είναι η δουλειά

THESTIVAL TEAM

Στην πρεμιέρα της εκπομπής του Open «Real View» η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη σχολίασαν τις δηλώσεις του Νίκου Ψαρρά στο Πρωινό ότι ο Γιώργος Κιμούλης υπήρξε μέντοράς του. 

Με την Σοφία Μουτίδου, ως ηθοποιός, να παίρνει θέση και να δηλώνει: «Υπάρχει πολλή κακοποίηση. Τα ονόματα που βγήκαν στη φόρα χρόνια σιγόβραζαν. Υπήρχε μια εποχή που η κακοποίηση ήταν κομπλέ. Μας έβριζαν και λέγαμε “έλα μωρέ, έτσι είναι η δουλειά”. Υπήρχε μια επιτρεπτικότητα στο να παραβιάσει κάποιος τα όριά σου».

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήμουν πολύ γλωσσού, μιλούσα, ήμουν συνδικαλίστρια, αλλά τελικά καθόμουν, που σημαίνει ότι το δεχόμουν για να μην χάσω τη δουλειά μου. Το κατάλαβα μετά, έπαιζε ρόλο το βιοποριστικό. Αισθανόμουν ότι αντιστεκόμουν, αλλά ταυτόχρονα δεχόμουν. Και τρίτον, ήταν μέρος της κανονικότητας».

