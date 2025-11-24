MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: “Όταν είπα τον Γκλέτσο ψεύτη έγινα θέμα, κανείς δεν είπε γιατί η Κωνσταντοπούλου είπε ψεύτη τον Ουγγαρέζο”

|
THESTIVAL TEAM

Τον έντονο διάλογο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σχολίασε το πάνελ του Real View, με τη Σοφία Μουτίδου να παίρνει πρώτη τον λόγο και να τοποθετείται με το γνωστό καυστικό της ύφος.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί και στη δική της viral στιγμή με τον Απόστολο Γκλέτσο, λέγοντας: «Έχω αφήσει κι ένα κίνημα που τον λέει “Λες ψέματα”. Όταν το ’πα εγώ έγινε θέμα. Τώρα κανείς δεν είπε γιατί είπε “ψεύτη” τον Δημήτρη Ουγγαρέζο».

Η Ελίνα Παπίλα υπενθύμισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προτιμήσει να αποχωρήσει στον αέρα από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, αλλά όχι από το Buongiorno. «Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφυγε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στο λεπτό πάνω επειδή τη ρώτησε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα».

Η Σοφία Μουτίδου συνέχισε: «Ξέρεις γιατί; Γιατί μας αντιγράφουνε αγάπη μου. Θεότρελη. Βλέπει παντού συνωμοσίες. Όλα γίνονται γι’ αυτό. Φεύγουν οι πολιτικοί, φωνάζουν ψέματα ο ένας τον άλλον, αν δεν είναι μόδα αυτό τί είναι;».

Σοφία Μουτίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Φλώρινα: Αποκατάσταση των κατολισθήσεων από την κακοκαιρία – Άνοιξαν δρόμοι σε χωριά

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Το Νοσοκομείο Παπανικολάου φωταγωγήθηκε για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ο Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν – Συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειες για το ουκρανικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Γεωργιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Σε φάση εμφυλίου η Αριστερά – Όλοι δουλεύουν για τον Μητσοτάκη

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Μερτς: Η Ρωσία να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις – Ανοιχτός ο Τραμπ σε κοινό ειρηνευτικό σχέδιο

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μαρίνα Ασλάνογλου: Έκανα τρεις εξωσωματικές και είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη, έπαθα αποκόλληση και θρομβοφιλία