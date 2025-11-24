Σοφία Μουτίδου: “Όταν είπα τον Γκλέτσο ψεύτη έγινα θέμα, κανείς δεν είπε γιατί η Κωνσταντοπούλου είπε ψεύτη τον Ουγγαρέζο”

Τον έντονο διάλογο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σχολίασε το πάνελ του Real View, με τη Σοφία Μουτίδου να παίρνει πρώτη τον λόγο και να τοποθετείται με το γνωστό καυστικό της ύφος.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί και στη δική της viral στιγμή με τον Απόστολο Γκλέτσο, λέγοντας: «Έχω αφήσει κι ένα κίνημα που τον λέει “Λες ψέματα”. Όταν το ’πα εγώ έγινε θέμα. Τώρα κανείς δεν είπε γιατί είπε “ψεύτη” τον Δημήτρη Ουγγαρέζο».

Η Ελίνα Παπίλα υπενθύμισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προτιμήσει να αποχωρήσει στον αέρα από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, αλλά όχι από το Buongiorno. «Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφυγε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στο λεπτό πάνω επειδή τη ρώτησε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα».

Η Σοφία Μουτίδου συνέχισε: «Ξέρεις γιατί; Γιατί μας αντιγράφουνε αγάπη μου. Θεότρελη. Βλέπει παντού συνωμοσίες. Όλα γίνονται γι’ αυτό. Φεύγουν οι πολιτικοί, φωνάζουν ψέματα ο ένας τον άλλον, αν δεν είναι μόδα αυτό τί είναι;».