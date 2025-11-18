MENOY

Σοφία Μουτίδου: Όταν είδα τον Δημήτρη Λιγνάδη με χειροπέδες, έκλαψα

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη δήλωση του Δημήτρη Σταρόβα για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο: «είναι σοκαριστικό το να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες», η Σοφία Μουτίδου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή της Real View.

«Εγώ απόρησα τότε με το #metoo. Είπα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κολλητούς. Με ποια έννοια; Φυσικά και νιώθεις άβολα και στίγμα. Σαν φίλος, δεν νιώθεις την ανάγκη να πας στον φίλο σου και να του πεις: “Μα εγώ σε ήξερα”», σχολίασε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία με τον Δημήτρη Λιγνάδη: «Εγώ τον Δημήτρη Λιγνάδη δεν τον ήξερα και τον είδα σε ένα αεροπλάνο και κάναμε ένα διήμερο φανταστικό. Μετά από κάποιο καιρό, έγινε αυτό που έγινε. Εμένα αυτή ήταν η σχέση μου με τον Δημήτρη. Όταν τον είδα με χειροπέδες, έκλαψα. Μου φάνηκε πολύ περίεργο, γιατί ήταν κάτι που με κλόνισε βαθιά. Ένας άνθρωπος που τον γνώρισα σε άλλη στιγμή, συνδέθηκα αλλιώς, βγήκε κάτι που δεν ήξερα και τον είδα σε μια εικόνα άλλη».

Και κατέληξε: «Απλώς συμβαίνει και κάτι δεύτερο που είναι το συναίσθημα…».

Δημήτρης Λιγνάδης Σοφία Μουτίδου

