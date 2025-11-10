MENOY

Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια τοποθέτηση κατά των media – “Θέλουν να με φάνε ζωντανή”

THESTIVAL TEAM

Ένα βίντεο στο κανάλι της στο Youtube δημοσίευσε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η Σοφία Μουτίδου με τίτλο «Η Τοξική αρρενωπότητα ως δεδομένο».

Η ίδια, τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την αντιπαράθεσή της με τον Απόστολο Γκλέτσο που σημειώθηκε κατά την διάρκεια της live εκπομπής “Real View” η οποία προβάλλεται στο OPEN. Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός, αποχώρησε εκνευρισμένος από το πλατό της εκπομπής.

Η Σοφία Μουτίδου, μιλώντας για τα σχόλια που δέχτηκε, ανέφερε στο νέο της βίντεο: «Ένα Real View που ξεκίνησε πάρα πολύ… σαν άλογο κούρσας με πάρα πολλά επεισόδια. Το κορυφαίο επεισόδιο είναι αυτό με τον Απόστολο Γκλέτσο η οποία είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο. Το ενημερώνω για να μην περιμένουν τα παιδιά από τις εκπομπές τις πρωινές να ακούσουν τζάμπα και βερεσέ να ακούσουν όλο το βίντεο, δεν θα έχει ψωμί για εσάς. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι τα media, τα κανάλια κλπ. Θέλω να σταθώ για άλλη μια φορά στη δύναμη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, αυτή τη φορά που ήμουν εγώ στο επίκεντρο το έζησα καλά στο πετσί μου.

Αυτό που κατάλαβα είναι ότι για άλλη μια φορά, τα πράγματα έχουν πολλές αναγνώσεις και τα media στρέφονται προς την ανάγνωση εκείνη η οποία τους είναι πιο ωφέλιμη για να κάνουν θεαματικότητα. Για κάποιο λόγο το οποίο δεν είναι η ώρα να αναλύσω σε αυτό το βίντεο, έχω μέλι για τις περιπτώσεις των εκπομπών, αρνητικό μέλι, από το οποίο τραβιούνται για να τσιμπήσουν. Θέλουν να με φάνε ζωντανή, αυτό όμως είναι δικό τους θέμα το οποίο δεν μπορώ να παρέμβω. Ούτε στις εκπομπές ούτε στο πώς χειρίζονται και γιατί μου φέρονται έτσι.

Θα σταθώ στο γεγονός ότι ως γυναίκα δέχτηκα μια επίθεση για την συμπεριφορά μου, ότι ήμουν αγενής, ότι δεν φέρθηκα όπως έπρεπε, ότι ήμουν προκλητική. Πουθενά, πουθενά όμως δεν αναφέρθηκε η συμπεριφορά του άλλου μέρους, τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι παίρνω μια συμπεριφορά, ένα γεγονός και το φωτίζω εκεί που μου κάνει εμένα “τσακ”. Ο κόσμος που θα δει το γεγονός δεν θα κάτσει να δει τι συμβαίνει. Οπότε βλέποντας κάποιον, έναν σχολιασμό, ο οποίος είναι ήδη αρνητικός για ένα άλλο άτομο, δεν θα το ξεψαχνίσει».

Δείτε το βίντεο:

Σοφία Μουτίδου

