Σοφία Μουτίδου για Γιώργο Λιάγκα και Δημήτρη Ουγγαρέζο: Αν έχουν ψυχοθεραπευτή, να τον ρωτήσουν τι μένος έχουν μαζί μου

Τα πυρά αρνητικών σχολίων που δέχθηκε τόσο η ίδια όσο και το Real View το πρωινό της Τετάρτης επιχείρησε να “επιστρέψει” η Σοφία Μουτίδου, λίγες ώρες αργότερα, μέσα από το νέο επεισόδιο της εκπομπής στο OPEN.

Μάλιστα, η έναρξη του Real View έγινε με την προβολή ενός ολιγόλεπτου αποσπάσματος στο οποίο και το τηλεοπτικό κοινό είδε όλα όσα ειπώθηκαν στις πρωινές εκπομπές για να δοθεί συνέχεια από την γνωστή ηθοποιό και την υπόλοιπη γυναικεία παρέα αμέσως μετά.

Μόλις ολοκληρώθηκε το σχετικό απόσπασμα, δε, η Ελίνα Παπίλα δημιούργησε περαιτέρω… αναμονή κοινού για το εν λόγω θέμα μιας και πάσαρε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα επισημαίνοντας πως “επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε όλα όσα είδαμε και όχι μόνο”. Κάτι που έλαβε ακριβώς χώρα.

Μετά τις διαφημίσεις, λοιπόν, η Σοφία Μουτίδου πήρε τον λόγο και τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής για τον Γιώργο Λιάγκα και για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. “Είδα δυο ανθρώπους ταυτόχρονα να μαίνονται σε συνθήκες καθόλου με επιχειρήματα. Δεν άκουσα κανένα επιχείρημα. Άκουσα ουρλιαχτά και μένος με σάλια, ειδικά ο Ουγγαρέζος ξέφυγε εντελώς”.

“Εγώ θα έλεγα και ο Ουγγαρέζος και ο Λιάγκας, αν έχουν ψυχοθεραπευτή, να τον ρωτήσουν τι μένος έχουν μαζί μου. Θα το πάρω προσωπικά. Έχω την εντύπωση ότι με θέλουν. Χοντρά χοντρά, από τον αγιασμό. Αυτό είναι λίγο χιούμορ αλλά τόσο μένος δεν δικαιολογείται. Έβγαζαν αφρούς, ρε, είναι ντροπή. Αυτή είναι η ντροπή”.

“Εκεί που τους παίρνει… Το λέω χρόνια αυτό! Μου επιτίθενται γιατί δεν κινδυνεύουν από μένα. Απλά είναι τα πράγματα” υπογράμμισε, εν συνεχεία, η Σοφία Μουτίδου συμπληρώνοντας πως “στη Γιάμαλη δεν επιτίθενται, όχι. Δηλαδή άμα πάρεις τι ξέσκισμα τρώω, χωρίς να κάνω τίποτα, ενώ η Γιάμαλη κινεί τις ρόδες του σύμπαντος και είναι μια τρομερή προσωπικότητα, με τρομερή δύναμη και τρομερό λόγο”.

“Κάπως εκεί είναι πιο φοβισμένοι. Γιατί, κάπως, κάποιοι άνθρωποι ανήκουν κάπου. Εγώ δεν ανήκω κάπου”.