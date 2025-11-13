Σοφία Μουτίδου για Δήμητρα Παπαδήμα: “Ρατσίστρια”

Οι δηλώσεις της Δήμητρας Παπαδήμα σχετικά με το κέντρο της Αθήνας και τους μετανάστες που ζουν και εργάζονται εκεί σχολιάστηκαν από τη Σοφία Μουτίδου και την υπόλοιπη ομάδα του Real View, το βράδυ της Πέμπτης στο OPEN.

“Καυστική, ε; Και αρκετά ωμή” αναφώνησε, αρχικά, η Έλενα Χριστοπούλου, αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεων της ηθοποιού, για να προσθέσει η Σοφία Μουτίδου… “και ρατσίστρια”.

“Ναι πολύ. Εγώ θα πω ότι η Αθήνα δεν φταίει κάπου, δεν φταίνε οι ξένοι κάπου. Φταίνε οι άνθρωποι, το κράτος και ο δήμος που δεν προσέχουν τις γειτονιές της Αθήνας και ειδικά του κέντρου. Εκεί που είναι οι “τσιν τσιν τσον”, που διαφωνώ γιατί είναι άνθρωποι από την Κίνα και από παντού, που μπορεί να είναι σε άλλα κράτη και να δουλεύουν κανονικά, κα. Παπαδήμα” υπογράμμισε, εν συνεχεία, η Έλενα Χριστοπούλου στον αέρα του Real View στο OPEN.

Όταν δόθηκε ο λόγος στη Σοφία Μουτίδου, η οποία βρισκόταν εκτός πλατό λόγω θεατρικών υποχρεώσεων στη Θεσσαλονίκη, η ηθοποιός τόνισε για την συνάδελφο της τα εξής.

“Θέλω να πω ένα σύνθημα που διάβασα κάποια στιγμή στον τοίχο και με εκπροσώπησε πάρα πολύ. “Οι γονείς μου ήταν μετανάστες, οι παππούδες μου πρόσφυγες και γω ρατσιστής”. Αυτή είναι η μισή και παραπάνω Ελλάδα. Οι μισοί και παραπάνω είχαμε γονείς που πήγαν να βγάλουν λεφτά στο εξωτερικό, όπως ο πατέρας μου που ήταν ανθρακωρύχος στη Γερμανία. Ο παππούς μου ήταν πρόσφυγας από τα βάθη της Τουρκίας και ευτυχώς δεν πήρα το χτικιό που είχαμε εμείς εκεί, γιατί είχαμε χτικιό στη Γερμανία. Ήμασταν με την κακή έννοια οι μετανάστες, ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι αλλά δεν μου γεννήθηκε ποτέ αυτή η ανάγκη”.

“Είναι πάρα πολύ creepy να το ακούς από καλλιτέχνες το ρατσιστικό στοιχείο. Ο καλλιτέχνης υποτίθεται ότι έχει ένα βάρος που έχει να κάνει με υψηλή ενσυναίσθηση και με μεγάλη αποδοχή. Όπως βλέπουμε, όμως, δεν είναι πάντοτε έτσι” επισήμανε η Σοφία Μουτίδου τη νύχτα της Πέμπτης.