Σοφία Μουτίδου: Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή, ό,τι σημαίνει αυτό το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου

Η Σοφία Μουτίδου ανέφερε, σε συζήτηση για το MeToo, ότι δεν υπέστη θύμα σεξουλικής παρενόχλησης στην καριέρα της, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή» κάτι που «διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου».

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η ηθοποιός τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Real View» σχετικά με τη συζήτηση που άνοιξε για το MeToo, με αφορμή τις δηλώσεις της Ελένης Ροδά για το πώς αντιμετωπίζονταν στο παρελθόν περιστατικά παρενόχλησης. Η Σοφία Μουτίδου ήταν η πρώτη που σχολίασε όσα είπε η τραγουδίστρια, σημειώνοντας: «Και η Ελένη Ρόδα και πάρα πολύς κόσμος επιθυμεί να μην δώσει έκταση σε κάποια θέματα για αυτονόητους λόγους. Είπε “και τι έγινε; Δεν κάναμε κι έτσι τότε που μας έβαζαν χέρι”».

Τότε, η Ελίνα Παπίλα μοιράστηκε τη δική της άποψη, λέγοντας: «Αισθάνομαι ότι είτε μας την πέσουν λίγο πιο πικάντικα ή έντονα για κάποιο λόγο, υπερβάλλουμε». Η Σοφία Μουτίδου πήρε τον λόγο, υπογραμμίζοντας: «Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που λες. Κόκκινο πανί είναι αυτό που λες. Τι θα πει “λίγο” και “πολύ” και “όχι”; Ο καθένας έχει το ένστικτό του και ξέρει πολύ καλά πότε κάποιος παραβιάζει τα όριά του».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός Ελένη Ροδά αναφέρθηκε προσωπικά στο θέμα: «Υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να μην παραβίασε κανείς τα όρια της κας Ροδά. Ούτε εμένα μου τα παραβίασε κανείς. Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή και ό,τι αυτό σημαίνει το υπόλοιπο το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου, δεν είχα το “πέσιμο” αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβλεπα χυδαιότητες και κορίτσια να φοβούνται και να το βουλώνουν και να μην μιλάνε για να μην».

«Τρέχουν να καταγγείλουν οι ηθοποιοί ότι τους παρενοχλούν, και εμάς μας ρίχτηκαν αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα» είπε η Ελένη Ροδά

Η Ελένη Ροδά εξέφρασε αρνητική στάση απέναντι στις καταγγελίες παρενόχλησης στον καλλιτεχνικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως πρόκειται για μια σοβαρή κίνηση και σημειώνοντας ότι, όπως ανέφερε, οι όμορφες γυναίκες πάντοτε δέχονταν φλερτ. Τόνισε επίσης, ότι η δική της γενιά αντιμετώπιζε τις διαχυτικές συμπεριφορές με ευγένεια, βάζοντας έτσι ένα τέλος στην οποιαδήποτε προσέγγιση.