MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σοφία Μαριόλα για Στράτο Τζώρτζογλου: Δεν έβλεπα εξέλιξη στη σχέση μας, γι’ αυτό έκανα ένα βήμα πίσω

|
THESTIVAL TEAM

Η Σοφία Μαριόλα μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη και στα «Παραπολιτικά» αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου και τους λόγους που τους οδήγησαν στο τερματισμό της σχέσης τους.

«Δεν παρέλυσε τίποτα. Είμαστε πολύ καλά με τον Στράτο, αλλά είμαστε μακριά. Τα έφερε έτσι η ζωή, οι συνθήκες. Δεν είμαι από τις γυναίκες που είναι απεγνωσμένες για παιδί ή για οικογένεια. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ η σχέση να εξελίσσεται και να προχωράει, και επειδή δεν είχα αυτό, έκανα ένα βήμα πίσω, όπως έκανε κι αυτός. Όταν περνάνε τα χρόνια, είναι κοινές οι αποφάσεις. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση που πήρε μόνος του. Με έβλεπε κι εμένα, ότι δεν ήμουν ευτυχισμένη, και σου λέει, σε ελευθερώνω», τόνισε αρχικά η Σοφία Μαριόλα.

«Δε με φλερτάρουν καθόλου οι άντρες. Δε ξέρω γιατί. Δε το ζητάω κι εγώ. Μου αρέσει τώρα να είμαι με τον εαυτό μου, ήρεμη», πρόσθεσε η ίδια.

Σοφία Μαριόλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στoυς Μεσογειακούς Αγώνες Χάντμπολ στην Πρίστινα 4 αθλήτριες από τον Άρη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αόρατες ντουζιέρες: Τι είναι και γιατί αλλάζουν όλη την φιλοσοφία του μπάνιου σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 λεπτά πριν

Έκτακτο: Εξαφανίστηκε σκιέρ στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν – Σε εξέλιξη έρευνες

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Μιλάνο, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ηρακλής: Νέο sold out στο Ιβανώφειο – Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια με Ολυμπιακό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 20 ώρες πριν

Έρχεται πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς – Πώς και γιατί πρέπει να εκδώσουν αυτήν την κάρτα