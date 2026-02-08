Σοφία Μαριόλα για Στράτο Τζώρτζογλου: Δεν έβλεπα εξέλιξη στη σχέση μας, γι’ αυτό έκανα ένα βήμα πίσω

Η Σοφία Μαριόλα μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη και στα «Παραπολιτικά» αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου και τους λόγους που τους οδήγησαν στο τερματισμό της σχέσης τους.

«Δεν παρέλυσε τίποτα. Είμαστε πολύ καλά με τον Στράτο, αλλά είμαστε μακριά. Τα έφερε έτσι η ζωή, οι συνθήκες. Δεν είμαι από τις γυναίκες που είναι απεγνωσμένες για παιδί ή για οικογένεια. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ η σχέση να εξελίσσεται και να προχωράει, και επειδή δεν είχα αυτό, έκανα ένα βήμα πίσω, όπως έκανε κι αυτός. Όταν περνάνε τα χρόνια, είναι κοινές οι αποφάσεις. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση που πήρε μόνος του. Με έβλεπε κι εμένα, ότι δεν ήμουν ευτυχισμένη, και σου λέει, σε ελευθερώνω», τόνισε αρχικά η Σοφία Μαριόλα.

«Δε με φλερτάρουν καθόλου οι άντρες. Δε ξέρω γιατί. Δε το ζητάω κι εγώ. Μου αρέσει τώρα να είμαι με τον εαυτό μου, ήρεμη», πρόσθεσε η ίδια.