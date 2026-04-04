Σοφία Κουρτίδου: Είμαι 100 κιλά, ακούγεται τρομακτικό αλλά δεν είναι

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Σοφία Κουρτίδου, αποκαλύπτοντας πως είναι 100 κιλά όμως αυτό που την τρομάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε το σώμα της όλα αυτά τα χρόνια.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, παρουσίασε στιγμιότυπα από το παρελθόν κατά τα οποία έκαναν σχόλια για την εικόνα και τα κιλά της, φέρνοντάς τη σε αμηχανία, στην προσπάθειά της να μιλήσει για τις διατροφικές διαταραχές και να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο που την παρακολουθεί.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε το βίντεο λέγοντας: «Είμαι η Σοφία Κουρτίδου και είμαι 100 κιλά. Σου ακούγεται τρομακτικό; Δεν είναι. Τρομακτικό είναι όλο αυτό που βίωνα τα προηγούμενα χρόνια και χρειάστηκε να φτάσω σε αυτό το βάρος για να σπάσει ο παραμορφωτικός καθρέφτης μέσα από τον οποίο έβλεπα τον εαυτό μου και δω επιτέλους το σώμα μου όπως πραγματικά είναι».

Και πρόσθεσε: «Λόγω της δουλειάς μου, έχω αρκετά βίντεο από το παρλεθόν και παρατηρώντας τα σήμερα, βλέπω πράγματα που με σοκάρουν». Τότε έδειξε ένα βίντεο από παλαιότερη εκπομπή που είχε βρεθεί καλεσμένη, με την Τατιάνα Στεφανίδου να της λέει: «Κοίταξτε τα ποδαράκια της. Είσαι πάρα πολύ αδύνατη. Εκτός από μαλλί της δεν έχει μείνει τίποτα άλλο μεγάλο πάνω της και το μπούστο βεβαίως, το οποίο είναι πληθωρικό. Δεν την είχατε μάθει τροφαντούλα;».

Αμέσως μετά η Σοφία Κουρτίδου ανέφερε: «Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το έκανε αυτό ένιωσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα με επαινέσει για τα κιλά που έχω χάσει και κατανοώ φυσικά ότι είχε μια καλή πρόθεση. Όμως η συμπεριφορά του κανονικοποιήθηκε ως κομπιλέντο. Η πραγματικότητα όμως απέχει πολύ από αυτό. Και ενέχει και μία παραβίαση. Γι’ αυτό και η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τσιρίξω. Αυτός ο έπαινος της εξαφάνισής μου μου έδειχνε ότι όσο λιγότερο χώρο πιάνω, τόσο περισσότερο αξίζω να αγαπηθώ. Και τώρα που δεν έμεινε τίποτα πάνω μου, εκτός φυσικά από εκείνα τα σημεία που η στερεοτυπική κοινωνία μας επιλέγει να κρατήσει ως ελκυστικά, έγινα επιτέλους αποδεκτή», τονίζοντας ότι δεν στοχοποιεί την παρουσιάστρια αφού «κατά μία έννοια ήταν και οι δύο θύματα των ίδιων παγιωμένων στερεοτύπων».

@kourtidousofia 100 κιλά αλήθειας. ​Μας έμαθαν να κρύβουμε την ηλικία και το βάρος μας σαν να είναι πηγές ντροπής. Όμως αυτή η σιωπή είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιά στερεοτυπικής και σεξιστικής συλλογικής εκπαίδευσης. Σήμερα σπάω αυτόν τον φαύλο κύκλο και μιλάω φωναχτά για όσα θα ήθελα να είχα ακούσει κι εγώ τότε που τα είχα ανάγκη. ​Ας σπάσουμε τον κύκλο της σιωπής και της ενοχής. Το παράδοξο της κοινωνίας μας είναι ότι ήμουν «αποδεκτή» όταν η υγεία μου κατέρρεε, ενώ τώρα που είμαι καλά, το σώμα μου θεωρείται «απαγορευμένο». ​Από θύματα των στερεοτύπων, καταλήγουμε συχνά να γινόμαστε θύτες και να στρεφόμαστε ακόμα και εναντίον του ίδιου μας του εαυτού. Αυτό το βίντεο είναι η δική μου προσωπική απελευθέρωση. Μια πρόσκληση να σταματήσουμε να κρύβουμε την ύπαρξή μας και να αρχίσουμε να τη γιορτάζουμε επιτέλους, όπως της αξίζει. ♬ πρωτότυπος ήχος – kourtidousofia

Η τραγουδίστρια έδειξε και απόσπασμα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Στην υγειά μας» και σημείωσε: «Βλέποντάς το και μόνο νιώθω μια δυσφορία γιατί θυμάμαι πώς αισθάνομουν εκείνη την στιγμή. Ρουφούσα την κοιλιά μου μέχρι λιποθυμίας γιατί νόμιζα ότι φαίνεται από το φόρεμα που φοράω».

«Οι διατροφικές διαταραχές έχουν πολλά πρόσωπα», επισήμανε έπειτα και εξήγησε: «Σε καμία περίπτωση αυτό το βίντεο δεν είναι υπέρ της παχυσαρκίας που είναι μία νόσος. Νόσος όμως είναι και οι διατροφικές διαταραχές και μάλιστα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από κάθε άλλη ψυχική διαταραχή».

Η Σοφία Κουρτίδου έπειτα δήλωσε πως θέλει απλώς να είναι «ολόκληρη» και να μην χρειάζεραι να μικρύνει για να χωρέσει οπουδήποτε: «Δεν θέλω πια να είμαι μισή, θέλω να είμαι ολόκληρη. Δεν θέλω να μικραίνω για να χωρέσω. Δεν θέλω να αδυνατίσω, θέλω να… δυνατίσω, να είμαι δυνατή, να με φροντίσω όπως μου αξίζει».

Επιπλέον, σημείωσε: «Το ψυχικό βάρος που είχα να κουβαλήσω τα προηγούμενα χρόνια ήταν πραγματικά ασήκωτο. Άλλωστε το σώμα μας είναι απλώς ένα νούμερο και τα νούμερα αλλάζουν. Γιατί η λέξη βάρος να έχει αρνητικό πρόσημο; Η βαρύτητα είναι αυτή που μας κρατάει στη γη, να στεκόμαστε γερά, να προχωράμε. Αντί για το βάρος της κριτικής επιλέγω το βάρος της ευγνωμοσύνης. Γιατί αυτό το σώμα με όλο του το βάρος με κράτησε ζωντανή, με προστάτευσε, με έφερε μέχρι εδώ. Θα ήθελα κάθε σώμα να μπορεί να είναι ελεύθερο όπως του αξίζει, απαλλαγμένο από κάθε πρόσημο».

Κάνοντας αναφορά στο body positivity, είπε: «Προσδίδει στο σώμα μας ένα πρόσημο κι ας είναι θετικό. Μήπως στην προσπάθειά μας να αποδεχτούμε το σώμα μας του φορτώνουμε ακόμα μια ταμπέλα που πρέπει να κουβαλήσει;», για να καταλήξει: «Θα ήθελα το σώμα μου να είναι ουδέτερο όπως και στη γλώσσα. Ουδέτερο και ουσιαστικό, απλώς σώμα».

