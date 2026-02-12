MENOY

LIFESTYLE

Σοφία Δανέζη: Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, έχω καλό πλαστικό

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεων πλάι στον Κυριάκο Κυανό, η Σοφία Δανέζη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο όπως είδαμε στο πρόγραμμα του Alpha την Πέμπτη.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με τις… αισθητικές παρεμβάσεις που φορούν την εξωτερική της εμφάνιση.

Πιο συγκεκριμένα, η Σοφία Δανέζη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το πέρασμα του χρόνου δεν με αγχώνει, όχι. Έχω καλό πλαστικό. Δεν με αγχώνει γιατί όλα πρέπει να κυλούν, έτσι πρέπει να πηγαίνουν. Αυτή είναι η φύση. Να μεγαλώνυμε, να , να κάνουμε κάτι γι’ αυτό και να ομορφαίνουμε”.

“Πηγαίνεις στον πλαστικό να κάνεις τα ενέσιμα σου, τις θεραπείες σου;” ρώτησε, εν συνεχεία, ο ρεπόρτερ για να τοποθετηθεί, με χιούμορ, η Σοφία Δανέζη ως εξής στην κάμερα της πρωινής εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

“Δεν κουνιέται τίποτα! Ναι, τα κάνω. Μ’ αρέσει, μ’ αρέσει. Αλλά τα κάνω για μένα”.

