Snik: Το φιλί με τη σύντροφό του και οι φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη τους
Φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη του Snik ανέβασε η σύντροφός του, λίγα 24ωρα μετά τη γέννα.
Η Μάρτα Αχαρονιάν έφερε στον κόσμο το παιδί τους την Πέμπτη 2 Απριλίου και ο τράπερ το ανακοίνωσε την ίδια μέρα δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το πρώτο στιγμιότυπο με το νεογέννητο.
Την Παρασκευή 3 Απριλίου, η σύντροφος του Snik δημοσίευσε στο προφίλ της ακόμη περισσότερες φωτογραφίες με το μωρό, ενώ σε ένα από τα story ο τράπερ τη φιλά στο μάγουλο.
