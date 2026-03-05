MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης στην πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων από Σρι Λάνκα

|
THESTIVAL TEAM

Μια απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής της Σμαράγδας Καρύδη και του Γιώργου Καπουτζίδη στη Σρι Λάνκα. Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες βρέθηκαν προσωρινά εγκλωβισμένοι, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν οδήγησαν σε μαζικές ακυρώσεις διεθνών πτήσεων για λόγους ασφαλείας.

Η περιπέτειά τους ήρθε στο φως όταν η κάμερα κατέγραψε τυχαία την ηθοποιό σε πλάνα από τη μοναδική πτήση που κατάφερε να αναχωρήσει από το Ομάν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», οι δύο φίλοι κατάφεραν τελικά να μεταβούν από τη Σρι Λάνκα στο Ομάν και από εκεί στην Αθήνα. Παρά τις διαδοχικές καθυστερήσεις, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τους μια εμπειρία που θύμιζε κινηματογραφικό θρίλερ.

«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Γιώργος Καπουτζίδης Σμαράγδα Καρύδη Σρι Λάνκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ταξιδιωτική οδηγία του Στέιτ Ντιπάρμεντ για την Κύπρο: “Σκεφτείτε αν θα ταξιδέψετε εκεί”

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Δημήτρης Φιλιππίδης: Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι δεν με επέλεξαν λόγω του ονόματός μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στο Indian Wells

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι και δεν μιλάω, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Στη βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας κατευθυνόταν ο ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε, λέει Αμερικανός αξιωματούχος