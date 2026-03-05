Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης στην πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων από Σρι Λάνκα

Μια απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής της Σμαράγδας Καρύδη και του Γιώργου Καπουτζίδη στη Σρι Λάνκα. Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες βρέθηκαν προσωρινά εγκλωβισμένοι, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν οδήγησαν σε μαζικές ακυρώσεις διεθνών πτήσεων για λόγους ασφαλείας.

Η περιπέτειά τους ήρθε στο φως όταν η κάμερα κατέγραψε τυχαία την ηθοποιό σε πλάνα από τη μοναδική πτήση που κατάφερε να αναχωρήσει από το Ομάν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», οι δύο φίλοι κατάφεραν τελικά να μεταβούν από τη Σρι Λάνκα στο Ομάν και από εκεί στην Αθήνα. Παρά τις διαδοχικές καθυστερήσεις, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τους μια εμπειρία που θύμιζε κινηματογραφικό θρίλερ.

«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.