Σίσσυ Χρηστίδου σε Κατερίνα Καινούργιου: Αυτές τις στιγμές να τις ρουφήξεις, να τις χαρείς, είναι μοναδικές

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Κατερίνα Καινούργιου την Παρασκευή (03.04.2026) και το πρωί του Σαββάτου δέχτηκε αμέτρητες ευχές από τους υπόλοιπους παρουσιαστές της τηλεόρασης. Η Σίσσυ Χρηστίδου μετέδωσε τη χαρμόσυνη είδηση και ευχήθηκε για το μωράκι της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, μέσα από τον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι», μίλησε για τις συγκλονιστικές στιγμές που βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, τονίζοντας ότι είχε μεγάλη αγωνία ώσπου να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

«Ε ναι, λοιπόν, γέννησε το κορίτσι!», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε στη συνέχεια: «Αυτές οι στιγμές είναι συγκλονιστικές, για μια γυναίκα που το ήθελε και το περίμενε και τόσο πολύ και είχε τόση αγωνία. Να είναι δυνατό και τυχερό. Να τις ρουφήξεις αυτές τις στιγμές, να τις χαρείς, Κατερίνα μου, είναι μοναδικές πραγματικά. Πραγματικά είναι υπέροχες».

«Αυτές οι στιγμές δεν περιγράφονται με κανέναν τρόπο, όσοι και όσες θέλαμε και μας έκανε τη χάρη ο Θεός να το ζήσουμε αυτό, ξέρουμε πόσο… πόσο πολύ, πολύ ιδιαίτερες είναι αυτές οι στιγμές, για κάθε ζευγάρι, για κάθε μαμά. Θυμάμαι κι εγώ τώρα τα δικά μου, πώς ήμουν αυτές τις πρώτες στιγμές. Ειδικά στο πρώτο μου παιδί, στην Αέλια, δεν καταλάβαινα πού πατάω και πού βρίσκομαι για τις πρώτες ώρες, αλήθεια.

Ήταν πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί φίλοι, πάρα πολλοί συγγενείς. Και εγώ εντελώς σαστισμένη μπροστά σε αυτό το θαύμα της ζωής, και φαντάζομαι ότι αντίστοιχα – γιατί εγώ τότε, επίσης το μεγάλο μου το παιδί είναι κορίτσι – φαντάζομαι ότι έτσι είναι και η Κατερίνα αυτή τη στιγμή. Θα πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να της στείλουμε, καλά εγώ της έχω στείλει μήνυμα από χθες, φαντάζομαι κι όλη η Ελλάδα, με όποιον τρόπο μπορούσε», είπε για την Κατερίνα Καινούργιου η Κατερίνα Καραβάτου, μέσω της δικής της εκπομπής.

Σίσσυ Χρηστίδου

