Σίσσυ Χρηστίδου: Παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία, στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου

Η Σίσσυ Χρηστίδου, σε μια ιδιαίτερα εξομολογητική στιγμή, μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, αποκαλύπτοντας πλευρές της δικαστικής διαδικασίας και προσωπικούς φόβους που δεν είχαν γίνει μέχρι σήμερα γνωστοί.

Στο «AnesTea The Podcast» με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι» μοιράστηκε τις αποφάσεις, τις δυσκολίες και τη δύναμη που συγκέντρωσε προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά της.

«Δεν έχει τόση απόσταση όσο λες. Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο. Υπήρχανε μήνες. Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα τα έλαβα έξι μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν το έφερα ποτέ εγώ στο φως, όπως και δεν το πήγα ποτέ εγώ στις δικαστικές αίθουσες. Είναι ένας χορός που, άμα αποφασίσει να μπει η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να μπεις και να μιλάς σε αυτή τη γλώσσα. Φυσικά και δεν θα ήθελα να έχει δημοσιευτεί ποτέ. Εγώ πίστευα ότι θα είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου.

Προσπαθώ πάντα να έχω στο μυαλό μου τα παιδιά μου και ίσως αυτό έχει προστατέψει κι εμένα. Αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, μπορεί να είχα πει πολλά πράγματα που δεν λέω. Γιατί ό,τι και να πω αφορά τον πατέρα τους. Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα. Στην πρώτη φορά που ζητήθηκε να καταθέσουν, χρειάστηκε να μιλήσουμε. Το σχολείο τους είναι προστατευμένο περιβάλλον, γι’ αυτό και δεν φτάνει πολλή πληροφορία σε εκείνα. Δεν θα σου μιλήσω ούτε για τα παιδιά μου, είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα.

Με πλήγωσε η διαδικασία, η διαδικασία του να φτάνουμε στα δικαστήρια. Φοβόμουνα πολύ, τα δικαστήρια, τη δημοσιότητα. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οδηγηθήκαμε εκεί γι’ αυτό. Φοβόμουνα όντως και καλά έκανα και φοβόμουν, όταν είδα την έκταση που πήρε. Όμως δεν φοβάμαι πια. Με βοήθησε η δικαιοσύνη. Κατάλαβα ότι υπάρχουν γυναίκες που χρειάζονται στήριξη και μέσα από αυτό την παίρνουν. Δεν θα βάλω πίσω τη μάχη για τα δικαιώματα των παιδιών μου για να προστατέψω τη δική μου εικόνα. Δεν μιλάμε καθόλου. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου», εξομολογήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία, το υπέγραψα και δεν διεκδίκησα κάτι. Στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου. Ο πρώην σύζυγός μου εκπροσωπεί τον εαυτό του. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα απέναντι στα παιδιά, πρακτικά είναι ένας πολύ καλός μπαμπάς. Στην αρχή κάναμε πράγματα οικογενειακά, αλλά στην πορεία αποφάσισε εκείνος να αποστασιοποιηθεί.

Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι τώρα είναι διαφορετικός. Δεν θα έμπαινα ποτέ ξανά έτσι. Για τις σχέσεις παλεύεις, βάζεις πολύ νερό στο κρασί σου μέχρι να νερώσει τελείως. Υπερασπίστηκα τον γάμο μου με όλο μου το είναι. Ήταν μονόδρομος», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.