Σίσσυ Χρηστίδου για Μαρία Καρυστιανού: Είναι σκανδαλώδες αν αφαιρέθηκε από τη λίστα των ομιλητών

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε χθες, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στο Σύνταγμα, στη μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ίδια, αν και είχε εκφράσει την επιθυμία να μιλήσει, αισθάνθηκε άρνηση από τους υπόλοιπους συγγενείς.

«Τις τελευταίες δύο, τρεις βδομάδες έχουμε καταλάβει ότι δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό. Όλοι θα θέλαμε να υπήρχε ενότητα αλλά δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι. Από τότε που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού ότι η πρόθεσή της είναι να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, αυτό έχει φέρει κάποιους γονείς αντιμέτωπους.

Όχι όλους. Κάποιοι είναι δίπλα της, κάποιοι όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει σαν αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζεται η κουβέντα αυτή τη στιγμή απ’ το βασικό που είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Δεν είναι σε προτεραιότητα ούτε της Μαρίας Καρυστιανού πιστεύω, και θέλω να πιστεύω, η δημιουργία κόμματος αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Και είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος πρωτοστάτησε σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Όλα αυτά τα χρόνια το πήρε στις πλάτες της και το κουβάλησε.

Άρα και ο κόσμος περίμενε να δει τη Μαρία Καρυστιανού χθες και να ακούσει τι έχει να πει. Και μετά στη συνέχεια επειδή η ίδια ανάρτησε τον λόγο που θα έβγαζε, έδειξε ότι δεν είχε καμία σχέση με προεκλογικά μηνύματα, με το κόμμα, με όλα αυτά. Το να αφαιρεθεί η Μαρία Καρυστιανού από τη λίστα των ομιλητών παιδιά είναι σκανδαλώδες αυτή τη στιγμή», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.