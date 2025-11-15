MENOY

Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: Ντράπηκα, τα σχόλια που γράφονται μου προκαλούν αηδία

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη νέα αναβολή της δίκης για την υπόθεση του revenge porn, η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε την άποψή της για την Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι υπήρξαν κάποια σχόλια για τη γνωστή influncer, τα οποία της προκάλεσαν αηδία.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) μέσω του MEGA, θέλησε να στηρίξει την Ιωάννα Τούνη, υπογραμμίζοντας ότι είναι μία επώδυνη διαδικασία για εκείνη και πώς είναι δικαίωμά της να μη δίνει συνεντεύξεις στις εκπομπές, το οποίο πρέπει να το σεβαστούν.

«Αισθάνομαι ετεροντροπή για πάρα πολλά πράγματα που ακούστηκαν για την Ιωάννα Τούνη από τη στιγμή που ανέβασε αυτό το βίντεο. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται αναπαραγωγή του λόγου της για όλη αυτή τη διαδικασία, με σεβασμό και ησυχία, χωρίς να έχουμε πάρα πολλή άποψη γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν το έχουμε ζήσει.

Είναι μια πάρα πολύ επώδυνη διαδικασία. Και τα σχόλια στα social media, και στις τηλεοράσεις και που ο καθένας λέει τι δεν έκανε σωστά, τι δε διατύπωσε σωστά, πώς το χειρίστηκε… Έχει επιλέξει να μιλάει μόνο μέσα από τα social media η Ιωάννα, αυτό ας το πάρουμε απόφαση και ας το σεβαστούμε. Δε θέλει να μιλάει στους δημοσιογράφους και στις εκπομπές», ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Αυτό δε σημαίνει ότι εμείς θα ερχόμαστε απέναντι επειδή δε θέλει να μας μιλάει η Ιωάννα… Δε χρειάζεται να εκφράζουμε παντού την αποψούλα μας. Όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα θέματα και ένας άνθρωπος μπαίνει μετά από οκτώ χρόνια – βλέπετε πόσο αργά πάει όλη αυτή η διαδικασία και πόσο επώδυνη είναι – και έρχεται να μοιραστεί μαζί μας λεπτομέρειες από αυτή την ιστορία γιατί τη θεραπεύει για κάποιο λόγο αυτό, νιώθει την ανάγκη να το πει, για μένα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε κι εμείς τη φωνή της όσο μπορούμε και να κάνουμε ησυχία», είπε ακόμα η γνωστή παρουσιάστρια.

«Ντράπηκα για πάρα πολλά πράγματα που άκουσα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει πάρα πολλή αγάπη η Ιωάννα αλλά και στα social τα σχόλια που γράφονται μου προκαλούν αηδία. Δεν μπορώ να τα πιστέψω. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αντιμετωπίζεται πάρα πολύ λάθος ακόμα. Δεν είναι προφανές για όλους ότι είναι θύμα η Ιωάννα Τούνη, αλλά είναι ξεκάθαρα», πρόσθεσε.

Σίσσυ Χρηστίδου

