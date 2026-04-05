Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: “Είναι σαν ψέμα όλο αυτό, διαλύεται η κοινή λογική” – “Αντί να σκύψει αυτός το κεφάλι, προκαλεί με αυτόν τον τρόπο”

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» συζήτησαν εκτενώς σήμερα όσα έγιναν χθες, με τη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη.

Ιωάννα Τούνη: Συνελήφθη μετά τη μήνυση ενός από τους καταδικασθέντες για revenge porn

«Είναι σαν ψέμα όλο αυτό που έγινε χθες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το νομικό ζήτημα, αλλά υπάρχει κι ένα ηθικό πλαίσιο. Το προκλητικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτός ο άνθρωπος.

Αντί να σκύψει το κεφάλι απέναντι σε αυτή την ιστορία, προκαλεί με αυτόν τον τρόπο. Θα περιμένα να αποχωρήσει από μόνος του από το μαγαζί. Και μετά κάνεις τη μήνυση και ζητάς το αυτόφωρο;

Αυτό ξεσηκώνει κύμα οργής από τον κόσμο, γιατί δεν μιλάμε για τη νομική, αλλά για την κοινή λογική. Εδώ πραγματικά διαλύεται η κοινή λογική», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου.

